钟南山牵头临床 冠病在研药或使住院死亡降78%

中国工程院院士钟南山牵头的冠病在研药，可能会使患者的住院和死亡复合终点降低78%。

据《北京日报》报道，腾盛博药生物科技有限公司（BRII - B）9月10日介绍，今年6月由钟南山牵头，该公司已在中国启动冠病中和抗体BRII-196/BRII-198联合疗法的二期临床试验。今年8月，这一联合疗法国际三期临床试验患者入组工作完成。8月底公布的中期结果表明，这一联合疗法让患者的住院和死亡复合终点降低78%，且安全耐受性良好。

腾盛博药是一家位于中国及美国的跨国生物技术企业。目前，其正抓紧研发新冠中和抗体BRII-196和BRII-198联合疗法的新药。

BRII-196和BRII-198是腾盛博药携手清华大学和深圳第三人民医院，从康复期的患者身体中获得的单克隆中和抗体，其应用了基因工程技术以降低介导依赖性增强作用的风险，增强抗体对肺部的渗透，以及延长血浆半衰期以获得更持久的治疗效果，它还具有高度中和活性。

目前，这一联合疗法的新药临床试验申请已向美国食品药品监督管理局、中国国家药监局以及中国香港卫生署提交。自今年5月起，腾盛博药已协助有关政府部门在国内多起疫情突发地区紧急提供BRII-196/BRII-198中和抗体进行临床救治，包括深圳、广州、瑞丽、南京、扬州、张家界及郑州等地。

体外嵌合病毒实验检测数据表明，BRII-196/BRII-198联合疗法对广受关注的主要变异株保持中和活性，包括“阿尔法”“贝塔”“伽马”“伊普西龙”“德尔塔”“拉姆达”以及“缪”。

腾盛博药首席财务官李安康博士说：“我们刚追加投入了1亿美元，会进一步为BRII-196/BRII-198联合疗法的注册上市生产进行准备。这1亿美元将主要用于全球报批上市的准备工作，包括中国和美国等地。”

据介绍，目前BRII-196/BRII-198联合疗法在临床上已经对超过1500名病人使用，目前没有观察到严重的不良反应，显示出良好的安全性和耐受性。

