中国外交部：望阿塔同“东伊运”等恐怖组织彻底切割

中国外交部发言人赵立坚今天（10日）说，希望阿富汗塔利班（阿塔）言出必行，同“东伊运”等恐怖组织彻底切割，在境内采取有效措施予以坚决打击。同时加强与邻国的协调合作，避免跨境外溢效应，使阿富汗不再成为恐怖势力的孳生地、庇护所和扩散源。

据澎湃新闻报道，有记者在今天的中国外交部记者会上说，阿富汗塔利班驻多哈政治办事处发言人沙欣9日接受采访时表示，目前很多“东伊运”成员已经离开了阿富汗，剩余成员中的任何人未来都没有可能留在阿富汗的任何地方。阿塔不允许“东伊运”等组织在阿富汗有任何的训练场、资金募集机构和士兵招募机构，但是沙欣对于是否会将在阿富汗的“东伊运”成员引渡给中国的提问没有明确的回应。该记者问：中方对塔利班的表态有何评论？

赵立坚回应称，我们注意到了有关采访，也注意到阿富汗塔利班在“东伊运”问题上的进一步表态，“东伊运”是被联合国安理会列明的国际恐怖组织，对中国国家安全和领土完整构成直接威胁，是影响地区安全稳定的一大祸害，也是寄生在阿富汗肌体上的一颗毒瘤。

他说，坚决反对、全力遏制、重拳打击、彻底消灭“东伊运”是包括阿富汗在内的国际社会的共同责任。中方多次就“东伊运”问题向阿富汗塔利班方面表明严重关切，对此阿塔是重视的，也是有郑重的承诺的。