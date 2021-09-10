中国将在四城市开展养老理财试点

中国银保监会周五公布，自9月15日起，工银理财在武汉市和成都市，建信理财和招银理财在深圳市，光大理财在青岛市开展养老理财产品试点，试点期限暂定一年。

中国银保监会官网刊登的通知并写道，试点阶段，单家试点机构养老理财产品募集资金总规模限制在100亿元人民币（约20亿新元）以内。

通知写道：“试点理财公司应充分发挥理财业务成熟稳健的资产配置优势，创设符合长期养老需求和生命周期特点的养老理财产品。”

通知并指出，试点理财公司应当严格按照理财业务现有制度和养老理财产品试点要求，规范设计和发行养老理财产品；结合试点地区情况，稳妥有序开展试点，健全养老理财产品风险管理机制。

通知写道：“实施非母行第三方独立托管，引导形成长期稳定资金，探索跨周期投资模式，积极投向符合国家战略和产业政策的领域，更好支持经济社会长期投融资需求。”

通知还要求，各理财公司应当规范养老理财产品名称使用，持续清理名不符实的“养老”字样理财产品。

银保监会周三发布公告，批准筹建国民养老保险股份有限公司，注册资本111.5亿元；中国保险行业协会8月中旬公告称，拟设立国民养老保险公司，发起人共有17家，包括国有六大行及四家股份行理财子公司、泰康人寿及中信证券等。