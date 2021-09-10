下午察：中美关系柳暗花明又一村？

美国总统拜登今天终于忍不住给中国国家主席习近平打电话了。

这是拜、习两位领导人今年2月11日中国大年除夕首次通话后，七个月以来再次通话，前后一个半小时。

上一次两个小时的通话后，中国官方通讯社新华社还发表了题为“中美元首通话向世界释放积极信号”的评论文章，让人体会到北京当时对新任美国总统的拜登一定程度的期许，希望中美关系能走过“特朗普之难”这个坎。

不过，如果细读白宫当天（美东时间2月10日）发出的声明，似乎也已预告情况并不是那么乐观：除了开头有一句总统（拜登）给正在欢庆农历新年的中国人民献上祝福的客套话外，下面就语调一变，强调要保护美国人民的安全、繁荣、健康与生活方式，维护自由开放的印太地区，然后把美方关注点一个一个数出来，包括胁迫性与不公平的经济行为、香港、新疆、台湾、区域，虽也提到要联手抗疫、应对气候变化和防止武器扩散等，最后表明对华接触将以务实、结果为导向，力求促进美国人民和盟友的利益。

中美关系已经来到“疑无路”

果不其然，在2月的元首通话之后，美中两国高官的四次接触，不是火花四溅，就是陷入胶着，从阿拉斯加磋商到天津会谈，以及两次气候问题特使谈判，都没有取得任何成果。

据新华社发出的通稿，习近平在今天的通话中引用了宋代诗人陆游的诗句：“山重水复疑无路，柳暗花明又一村。”

看来，双方都觉得，中美关系已经来到“疑无路”的最低点了，只能靠两位老大出来谈才有可能化解僵局了。

据外媒引述匿名美国高官透露，这次是拜登主动提出通话。

白宫今天在通话后发出的声明，只有五句话，首先承认美中双方在利益、价值观、观点上有分歧，并指美国一直在致力于负责任地管控与中国的竞争，两位元首今天的通话就是有关努力的一部分，讨论重点是对双边竞争的负责任管控，确保竞争不会滑向冲突。

香港01分析称，白宫的声明这次没有提到贸易争端、新疆、台湾、香港等例行争议性议题，而是强调了中美关系大的战略方向（避免竞争滑向冲突），说明拜登已经意识到，他大半年来的对华策略并没有取得预期的效果，双方很难在具体问题上取得突破，因此不希望在今天的通话中突出被视为涉及中国核心利益的矛盾点，不希望藉此刺激北京。

新华社今天的通稿中，引述了习近平有关气候变化问题的大段论述，显示元首通话中谈到了拜登念兹在兹的气候变化议题，白宫的声明却只字未提，说明拜登现阶段最在乎的还是透过元首个人接触、直接沟通，减缓美中两国日渐剧烈的冲突，防止意外擦枪走火，而非取得什么具体成果。

新华社通稿有关拜登就中美关系做出表述的段落中，最抢眼的是一句“美方从无意改变一个中国政策”，也是白宫声明所没有的。拜登不久前受访时称美国坚守对北约作出的承担：“如果任何一个成员国遭入侵或者被采取行动对付，美国将作出回应。对日本、韩国及台湾都一样。”这番把台湾跟日韩等盟国归在一起的谈话曾引起各方瞩目，虽然很快就有美国高官跳出来澄清美国“对台政策没有改变”，但今天由本尊亲自开口，无疑是重申美方无意挑动中方最敏感的神经。

中美仍在各说各话？

不过，从白宫不具名高官接受外媒采访所透露的信息看来，拜登虽然采取了主动提出通话，希望最高级别通话会比较低层级的磋商更有效，保持双方沟通渠道的开放，稳定两国关系，但实际上，对于美中之间争执的议题，其看法仍无突破。高官甚至表明不满中国方面的表现，认为中国官员基本上不愿意就有关课题展开认真或实质性的对话，只是一味要求美方让步，讲起话来更像是为了达到宣传效果，讲给中国国内民众或上级听。

至于中国的立场，也同样没有改变。根据新华社的通稿，习近平在通话中提醒拜登，这段时间以来，是美国采取的对华政策致使中美关系遭遇严重困难。

习近平也说，“中美关系不是一道是否搞好的选择题，而是一道如何搞好的必答题”，中美应拿出战略胆识和政治魄力，推动中美关系尽快回到稳定发展的正确轨道。前面实际上是在暗示拜登上台至今仍停留在思考是否要搞好双方关系的问题，而不是在考虑“如何搞好”中美关系；后面则是在质疑拜登，有没有勇气和魄力在美国国内不利双边关系的政治氛围下逆流而上。

美国商会执行副会长布里安特接受《华盛顿邮报》采访时说，在现阶段，中美要克服双方的紧张关系，同时在解决大流行、气候和经济不明朗等问题上开辟一条符合共同利益又富有成效的道路，只能通过两国领导人对话达成的政治意志来实现。

不过，至今还没有迹象显示，拜登的“与中国该竞争时竞争，必须对抗时对抗，能合作时合作”主张，和中国不打算把任何议题与两国更广泛的交往彻底分开的立场，已因今天的元首通话而有所改变。

中美关系真的是到了“柳暗花明又一村”吗？