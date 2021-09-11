习近平：望德国推动欧盟坚持正确对华政策

中国国家主席习近平昨晚（10日）同德国总理默克尔通电话时说，希望德方推动欧盟坚持正确对华政策，客观看待差异，理性处理分歧，推动中欧关系持续健康发展。

据中国外交部发布的新闻稿，习近平说，他高度赞赏默克尔积极致力于推动德国和欧洲对华务实合作和友好交往。近年来中德关系总体保持顺利发展，中德推动中欧如期完成投资协定谈判，共同倡导多边主义，维护自由贸易，积极应对气候变化，携手为维护世界和平稳定作出积极贡献。

习近平指出，中德关系能取得巨大成就的根本原因在于双方相互尊重、求同存异，注重合作共赢，推动优势互补。只要双方坚持巩固深化互信，坚持平等相待、聚焦合作，就能推动中德关系不断得到新发展。

根据中国外交部的新闻稿，默克尔在通话中说，近年来德中、欧中关系发展有很多值得总结之处，她愿同中国保持密切沟通，共同努力，推动德中、欧中双方致力于通过对话弥合差异，妥善处理分歧。

她说，欧中投资协定对欧中双方都是互利共赢的，希望能够尽快顺利批准生效。她还说，德国希望同中国加强疫苗合作。

默克尔通报了对当前阿富汗局势的看法，表示希望同中国在联合国等多边框架下加强沟通协调。习近平强调，中国倡导不同文明共存互鉴，反对干涉别国内政，愿同包括德国在内的国际社会一道为阿富汗真正实现和平稳定作出建设性努力。

另据路透社报道，德国政府发表声明说，默克尔在通话中与习近平就阿富汗事态、冠病疫情、德中双边关系、经济政策和气候变化等议题进行了讨论。