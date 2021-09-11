光明日报：“饭圈”治理应建立诚信化网络举报制度

中国官媒《光明日报》今天发文指出，当前，亟须对“饭圈”进行综合治理，包括建立诚信化网络举报制度，明确粉丝组织的民事主体身份，合理设置平台公共责任，明确明星艺人与粉丝社群管理者的义务。

文章指出，“饭圈”乱象的产生原因与资本控制及平台打榜的助推、粉丝组织民事主体身份缺位密切相关。“饭圈”乱象不仅扰乱公共秩序，也带来网络暴力与隐私侵害，有悖公序良俗。

文章引述中央宣传部近日印发的通知指出，要健全法律法规，推进依法治理。当前，亟须对“饭圈”进行综合治理，形成稳定的规则与良好的治理效果。

文章建议，建立诚信化网络举报制度。“饭圈”成员的举报常常缺乏事实与法律理据，出于恶意、愤怒或报复，增加了公权力不必要的审查负担与社会治理成本。应考虑建立和实施诚信化网络举报制度，对恶意举报记入个人诚信档案。除此之外，一套完善的举报制度还应包含对恶意举报、诬告陷害行为的惩戒与有效制约。

文章还提出应明确粉丝组织的民事主体身份。当下，粉丝组织的主管单位与登记机构不明确，粉丝组织民事主体身份缺位。粉丝组织按照法律规则与章程开展活动，将有利于加强监管。这在粉丝群体组织粉丝捐款、对外交易、做公益、大型组织性活动的责任承担、规范粉丝群体的网上活动方面，有利于关系的厘清与责任的明确。

此外，应合理设置平台公共责任。大量青少年以追星为目的在网络空间聚集，明星话题的过度推送，平台基于算法对其他内容的协同过滤，会导致青少年接收信息的同质与窄化。平台应避免明星话题、明星绯闻、低俗信息的过度推送。应对此类行为严格规制，避免个体陷入算法的信息宰制。另外，对采用个性化算法推荐技术的平台应贯彻用户自主选择机制，平台有责任说明其对信息聚合、筛选、排序后，进行个性化推送的机制和效果，用户有权自主选择是否接受个性化推送。

另外，还应明确明星艺人与粉丝社群管理者的义务。立法者应在公共利益、比例原则的引导下，以成文规则将艺人义务固定下来。明确艺人引导青少年理智追星、传递正能量的义务；放任群体行为失范，不加干预造成不良社会影响的法律责任；以及自身德不配名、产生恶劣示范效应时应面临的处罚。

文章最后说，国家、社会与家庭有责任将孩子培养为负责任的公民。希望通过制度的配套与社会整体的配合，以破除部分青少年对娱乐偶像的虚荣欲望与浪漫幻想，明辨是非、自我约束、保持清醒，对自我的人生规划充满激情，靠自己的努力开创美好人生。