中国将再援越南300万剂疫苗 王毅吁珍惜南中国海稳定局面

中国－越南双边合作指导委员会第十三次会议昨天在河内举行，中国国务委员兼外长王毅在主持会议时表示，中方愿同越方一道推动双边关系延续良好势头，双方要珍惜当前南中国海来之不易的和平稳定局面。越通社引述王毅还说，中国将在年内再向越南提供300万剂疫苗的援助，范平明感谢并高度评价中国的支持。

根据中国外交部网站消息，王毅在会议上指出，中方坚定支持越南党政领导集体顺利施政，愿继续为越方抗疫提供力所能及的支持。双方要依托陆海相连天然优势，巩固经贸投资双核驱动态势，加快推进“一带一路”和“两廊一圈”对接合作，力争2021年双边贸易额取得更大突破。要维护国际公平正义和共同战略利益，旗帜鲜明反对单边霸凌行径，推动《区域全面经济伙伴关系协定》尽早生效，同地区国家一道办好东亚合作领导人系列会议和中国－亚细安（中国称东盟）建立对话关系30周年纪念峰会。

王毅强调，双方要珍惜当前南中国海来之不易的和平稳定局面，把海上问题置于双边关系适当位置，不采取使局势复杂化、争议扩大化的单方面行动，共同警惕抵制域外势力干预挑拨，向国际社会发出中越两国人民有能力有智慧管控好分歧、不断充实扩大合作面的积极信号。

根据越通社报道，共同主持会议的越南常务副总理范平明建议，本着两国高层领导所达成的共识促进各互利合作领域取得进展；有效利用各部门、行业和地方之间的现有合作机制。

双方一致同意增进高级互访与接触；促进两党的高效合作；发挥外交部在协调和推进两国关系中的作用；有效开展防务、安全、执法等领域的交流与合作机制；就包括疫苗在内的冠病疫情防控进行经验交流与合作。

报道还指，王毅表示中国将在年内再向越南提供300万剂疫苗的援助，范平明感谢并高度评价中国的支持。

双方还就领土边界问题交换了意见；一致同意在严格遵守有关边界的各项协定和法律文件的基础上加强边境管理合作。对于海上问题，双方一致同意恪守两国高层领导所达成的共识，管控好分歧，不采取使形势复杂化和争端扩大化的行动，携手维护东海和平稳定环境；推动谈判合作机制，包括低敏感领域合作、北部湾湾口外海域划界、推动签署北部湾渔业合作协定等。范平明强调尊重彼此符合国际法，包括1982年《联合国海洋法公约》的正当权益的重要性。

