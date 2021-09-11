据推算去年逾万港人移居海外 澳美加最受欢迎

香港保安局按向警方申请“良民证”数据等推算，去年最少约10500名港人移民海外，较2019年约7000人急增五成，当中澳洲最受港人欢迎，其次是美国及加拿大。同时，今年截至8月底，警方已接获多达26397起“良民证”申请，即每日有逾百起申请。

根据《星岛日报》报道，在反修例事件和《香港国安法》实施后，加上英国放宽BNO合资格人士赴英，以及加拿大推出港人新移民计划，港人移居外国热潮再现。

保安局发言人回复查询时提供过去五年最新数字，显示港人移民人数在平稳中呈升势，推算由2016年约7600人，2017年约6500人，2018年约7600人，2019年约7000人，但去到2020年，显著上升至约10500人，即比2019年多五成。

至于过去五年名列移居地首三位，均是澳洲、加拿大和美国，其中澳洲在2017年起连续四年占榜首，推算去年往澳洲约2400人，美国约2000人，及加拿大约有1000人。

另外，向警方申请“无犯罪纪录证明书”的人士，在2016年、17年、18年，每年分别有两万多起，在19年急升至3万3000多起，2020年略见回落，有2万9000多起，而今年截至8月30日，已有2万6397宗。由16年至今年8月底，申请“无犯罪纪录证明书”作各类签证用途，包括移民、升学及工作等，约占申请总数九成。

保安局发言人补充，由于英国等部分地区没要求所有签证申请人递交“良民证”，所以未纳入估算之列，加上基于一国原则，相关估算不涵盖移居大陆、澳门及台湾的情况。同时，估算数字受“良民证”申请人填报问卷调查的回应率影响，过去填报问卷调查回应率约七、八成，但近两、三年只有约五、六成，因而影响有关估算的可靠性。同时，香港居民在离境时无须向政府申报外游目的，故政府没有港人移居外地的直接统计数字。