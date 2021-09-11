据报美国正考虑台湾驻美代表处更名请求

在美国总统拜登与中国国家主席习近平二度通电话后， 英国《金融时报》周五报道，美国政府正考虑将台湾在美国的代表机构“驻美国台北经济文化代表处”（TECRO），更名为“台湾代表处”。

该报分析，这一改变将激怒北京，并给中美之间日益紧张的关系带来更大压力。

英国《金融时报》昨天报道称，美国资深官员周五和台湾安全顾问以及台湾外交部长吴钊燮在马里兰州的安纳波利斯进行“特殊通道”对话，这将标志着拜登团队首次与台湾进行面对面的高层会谈。为避免激怒北京，对话传统上是保密的。

报道引述知情人士说，拜登政府正认真考虑台湾的更名请求，该请求已经得到白宫国安委员会印太事务协调官坎贝尔的支持，也得到了国家安全委员会内部和国务院亚洲官员的广泛支持。

不过，知情人士透露，美国尚未作出最终决定，还需要总统拜登签署行政命令才生效。

一位参与更名要求的华盛顿人士表示，在特朗普政府任期结束时，台湾与美国讨论了这一问题，并在今年3月向拜登政府提出了正式请求。一位台湾高级官员表示，台北方面一段时间以来一直在敦促这一改变。

两名了解更名辩论情况的人士表示，对美国来说的关键问题是，更名是否是会导致中国大陆与美台关系恶化而无实质好处的象征性姿态。

报道引述中国驻美大使馆发言人回应称，坚决反对任何形式的美台官方往来，停止向“台独”势力发出任何错误信号，不挑战中国底线，妥善处理涉台问题，以免严重损害中美关系和两岸和平稳定。

根据美国国务院网站发布的新闻简报，国务院副发言人波特在被问及上述报道时说，没有任何东西可以预测或宣布，但强调美国对台湾的支持坚如磐石，仍然致力于保持与台湾的关系，并称台湾是民主、经济和安全上的重要伙伴。

另据联合新闻网报道，台湾外交部今天称，对于相关报道内容没有评论。外交部还说，全面强化及提升台美关系，一直是台湾政府长期努力的目标，近年来台美关系增长有目共睹。台湾政府将持续以务实态度，并秉持互信、互惠及互利的原则，与美方保持密切沟通，一步一脚印，稳健深化台美双方在各项领域的合作伙伴关系。

台湾行政院长苏贞昌今天对有关报道表示，“台湾人的代表处本来就该叫台湾代表处”，只要符合事实，方便辨识，容易区隔，他感谢许多国家都往此方向发展，让台湾的能见度更高，并说这也是总统蔡英文和全体台湾人的努力，希望大家多加油，让台湾被感觉、被尊敬、被看见。

台湾问题一直是中美两国关系的焦点，如果美国同意更名，将给日益紧张的中美关系增加更大压力。

美国总统拜登与中国国家主席习近平时隔七个月于昨天上午（美国时间前天晚上）通话。白宫称，两国元首就利益和价值观一致与分歧的课题进行了讨论；中国则称，双方进行了“坦诚、深入、广泛”的战略沟通和交流。