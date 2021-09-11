据报拜登政府考虑对中国补贴行为发起新调查

知情人士透露，拜登政府正在考虑对中国的补贴行为及对美国经济的损害展开新调查，以此在贸易问题上向中国施压。

根据彭博社引述消息人士称，包括美国贸易代表戴琪、商务部长雷蒙多在内的拜登主要经济顾问于周五（美国时间）下午开会商议可能的调查事宜。他们还将讨论去年1月特朗普任内与北京达成的第一阶段贸易协议及其执行机制，以及对被加征关税的3000亿美元（约4025亿新元）中国输美商品可能采取的下一步行动。

两位知情人士透露，美国贸易代表办公室要求外部顾问协助量化中国补贴行为给美国造成的损失，以便评估调查启动后应采取的适当回应。美国一位官员回应称，政府尚未正式提出该要求。

标普500指数和纳斯达克金龙中国指数闻讯小幅走弱，尾盘时跌幅扩大。

美国贸易代表办公室的一位发言人拒绝置评。

报道指出，中美两国元首昨天进行了90分钟的电话交谈，拜登对中方缺乏与美国沟通诚意表示沮丧。

一位美国官员表示，拜登希望确保中美这两个世界最大经济体的关系不会陷入冲突，并解释美国采取对华行动背后的意图。

据中国央视新闻报道，习近平告诉拜登，“一段时间以来，美国采取的对华政策致使中美关系遭遇严重困难”。

白宫新闻秘书普萨基（Jen Psaki）表示，“昨天的讨论中必然谈到了经济话题，但这不是90分钟谈话里主要的部分，这次讨论的目的也不是为了产生或达成最终结果”。

在谈到戴琪和雷蒙多的会晤时，普萨基说，“我不能告诉你们高层政策官员和内阁成员每天要举行多少次会议，我们通常不会对这种消息予以证实”。

两位知情人士表示，拜登政府倾向于恢复对部分关税的排除程序，但尚未做出决定。美国商界和许多议员已经要求政府允许此类关税豁免。

拜登政府一些官员认为， 特朗普任内实施的对华关税并没有导致中国的行为发生改变，久而久之失去了让中国回到谈判桌或履行2020年第一阶段贸易协议承诺的杠杆作用。

报道还说，上述调查将需要数月才能完成。目前尚不清楚白宫何时会宣布对这些问题的评估结果，但拜登政府一名官员表示可能不需要等待太久。

其中一位知情人士透露，白宫将把对中国采取行动可能造成的任何连带损失，以及中国潜在的报复可能会对美国就业者和农民产生的影响都考虑在内。

这位知情人士补充说，美国还希望确保盟国和国会议员不会对这项行动感到措手不及，并会在宣布任何决定之前优先与他们进行磋商。