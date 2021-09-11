中国三家汽车芯片商哄抬价格被罚250万人民币

中国市场监管总局昨天发布消息称，近日对上海锲特电子有限公司、上海诚胜实业有限公司、深圳市誉畅科技有限公司三家汽车芯片经销企业哄抬汽车芯片价格行为共处250万元人民币（下同，约50万新元）罚款。

根据澎湃新闻报道，市场监管总局指出，上述三家经销企业大幅加价销售部分汽车芯片，如进价不到10元的芯片，以400多元的高价销售，涨幅达40倍。而在供需平衡交易条件下，汽车芯片贸易商的加价率一般为7%至10%。

市场监管总局表示，下一步，将继续密切关注芯片领域价格秩序，强化价格监测，严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法行为，维护良好市场秩序。

据介绍，今年上半年，受全球半导体行业整体开工不足、日本地震、美国德州暴雪等事件叠加影响，汽车芯片供给严重不足。电子领域对芯片的需求快速增加，挤占了部分汽车芯片的产能，导致国内汽车芯片供需失衡。与此同时，国内有个别不法商贩、游资集团恶意抢购芯片，囤积居奇、哄抬价格，造成部分汽车芯片价格持续上涨，有的上涨3至10倍，个别上涨达30至40倍，严重影响了中国汽车行业有序生产和健康发展。

市场监管总局今年8月派出调查组，根据价格监测和线索摸排情况，依法对部分汽车芯片经销企业涉嫌哄抬价格行为开展调查。根据调查，今年以来，汽车芯片生产商、授权代理商等销售芯片价格上涨幅度为10%至15%，个别芯片上涨50%。有个别经销企业趁机恶意抢购短缺芯片，大幅加价销售，哄抬价格，牟取高额利润。在掌握具体线索后，市场监管总局组建两个专项调查组，分别赴上海、深圳对汽车芯片经销企业开展调查。



市场监管总局表示，在本案中，三家经销企业就是利用中国汽车芯片供需失衡，在采购价格基本稳定的情况下，大幅加价销售汽车芯片。下游汽车零配件企业因无芯片可用，面临断供违约赔偿的风险，不得不接受当事人高额报价。经销企业这种大幅加价行为，不仅不能增加产品供应，缓解供需矛盾，反而制造紧张情绪，致使零配件制造商、车企等各环节恐慌性备货，进一步加剧供需失衡，推动价格过快、过高上涨，扰乱了市场价格秩序。

上述企业行为违反了《中华人民共和国价格法》相关条例，市场监管总局周二（7日）依法对三家经销企业哄抬汽车芯片价格行为作出行政处罚，共处罚款250万元。

