中国1至8月进出口、出口、进口金额创历史同期新高

中国1至8月进出口、出口、进口金额分别为24.78万亿元（人民币，下同，约5.16万亿新元）、13.56万亿元、11.22万亿元，均创历史同期新高。8月当月，进出口、出口、进口金额分别为3.43、1.9、1.53万亿元，创单月新高。

根据中国商务部网站消息，1至8月进出口延续了去年四季度以来的高增长势头。从同比看，进出口、出口、进口分别增长23.7%、23.2%、24.4%，均为10年来同期最高水平。从两年平均增速看，进出口、出口、进口分别增长10.8%、11.2%、10.3%，保持了两位数的增长。

同时，中国与新兴市场合作更加紧密，对新兴市场出口占比提高1个百分点至49.8%，拉高整体出口增速12.5个百分点。贸易结构持续优化提升，出口继续向价值链高端攀升，机电产品出口增长23.8%，占比提升0.3个百分点至58.8%。手机、计算机、汽车出口分别增长9.2%、12.7%、111.1%。民营主体竞争力不断增强，出口增速高于整体5.1个百分点，占比提升2.2个百分点至57.1%，拉高整体出口增速15.5个百分点。贸易自主发展能力提升，一般贸易出口增长26.3%，占比提升1.5个百分点至61.2%。

此外，外贸创新发展能力逐步增强。1至6月，跨境电商出口增长44.1%。1至7月，市场采购贸易方式出口增长41.6%。外贸综合服务企业超1500家，海外仓数量超1900个、面积超1350万平方米，建成保税维修项目约130个。

另外，上半年中西部地区加工贸易出口占比较去年同期提高2.5个百分点至27%，一批计算机、智能手机、半导体等加工贸易产业集群在中西部抱团发展。稳岗就业作用凸显。1-8月新增备案登记的外贸经营者12.73万家，跨境电商等新业态带动一大批小微主体成为新型外贸经营者，拓宽了社会灵活就业渠道。贡献税收收入。前7个月，进出口环节税收1.2万亿元，占全国税收收入的10.2%。