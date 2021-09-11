北京教培行业开展同业互助 提供岗位免费转课

北京市今天举办民办教育同业互助对接活动，通过提供岗位、接收人员、免费转课等方式，解决教培行业人员的就业难题，也解决了已购课家长的后顾之忧。

根据北京日报客户端消息，在北京市人力资源和社会保障局指导下，中国民办教育协会联合北京民办教育协会和中公教育、新高教集团、北京北方投资集团等56家招聘用人单位，以及智联招聘、前程无忧等人力资源机构，共同服务杰睿教育、鲸鱼小班、51Talk、巨人教育等八家教培机构。

北京市职业介绍服务中心、中国民办教育协会与智联招聘、前程无忧，分别作为就业服务指导方、民办教育机构代表方和人力资源服务方，签订了三方战略合作协议。三方将共同搭建“焕新赛道 筑梦明天——教培行业人才专项服务季行动”线上服务平台，由智联招聘、前程无忧提供一定规模的招聘企业2.8万家，提供超过22万个岗位，持续服务教培行业人才求职需求，促进他们转岗再就业。

“前程无忧”代表表示，将积极响应政府号召，配合北京市人力资源和社会保障局组织搭建线上服务平台，为教培行业人员提供招聘岗位机会，其中，招聘的企业达到1万多家，提供了近10万个岗位需求。

对接会上，八家教培机构分别与招聘用人单位自由洽谈，双方在自愿合作的基础上，集中签订合作协议，由招聘用人单位提供适合岗位，招聘单位涵盖高校、中小学、幼儿园等各学段，岗位覆盖了教培行业各类人群。

中国新高教集团与杰睿教育，精诚教育集团与鲸鱼小班，中公教育集团与51Talk，高思教育与巨人教育分别签约，进行转岗互助。

参加活动的教培机构之间也签订了合作协议。其中，有能力的机构将自愿接收经营陷入困境的机构学员，对原机构无法退费的课程提供免费服务，解决已购课家长的后顾之忧。例如网易有道与鲸鱼小班，高思教育与巨人教育就签订了消课互助协议。

报道称，这种同业互助对接精度很高。参加活动的招聘企业与人才供给教培机构都集中在教育行业，人岗相似度和匹配度高，有需求的企业可直接签约。其中，高思教育与巨人教育现场从校区、学生、教师三个方面开展了深度对接。近期，高思教育将开始邀约巨人教育学校现有的教师面试，涉及约80人，应聘成功的教师将与巨人教育学校解除聘用关系，与高思教育重新签署劳动合同后正式上岗入职。

