赵少康回应“台驻美代表处更名”报道：很爽的背后要有国安战略

针对英国《金融时报》报道美国考虑将台湾驻美代表处更名为“台湾代表处”，中广董事长赵少康表示，民进党政府若能将驻美代表处正名为“台湾代表处”，是“很爽”，但爽的背后要有全盘的备战和国安应对战略。

根据联合报报道，赵少康说， 对台湾来讲，最好的选择是美国和中华民国“复交”，其次是美国双重承认中华民国（ROC）和中华人民共和国（PRC）。美国拜登政府不采行以上两种方案，却将台湾驻美代表处改名“台湾代表处”，虽会获得台湾方面欢迎，但势必引来北京强烈反制，台湾也需要有全盘国安战略备案因应，以维护台湾利益。

赵少康表示，基于对台湾利益考量，除驻美馆处更名，民进党政府更应该向美国要求更多实质的东西，如承诺战争时出兵防卫台湾、卖给台湾现代化、合理价格的武器，还有不要强迫台湾人吃莱猪。

赵少康说，美国总统拜登昨天和中国国家主席习近平通话，还重申无意改变“一个中国”政策，美国现在做的就是不和台湾复交、不和PRC断交，只更改驻美代表处名称为台湾，这也是美国的两手策略。

赵少康表示，如果美国同意更改台湾驻美代表处名称为“台湾代表处”，大陆一定会强烈反应、和美国交涉，若大陆升高对台军演、武吓强度，美国派航空母舰战斗群进驻台湾海峡反制，他们能够保得住形势不会升高、不会擦枪走火？



