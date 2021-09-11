中领馆回应加拿大鹅被罚：政治化解读无稽

对于加拿大高端羽绒服制造商加拿大鹅（Canada Goose）在中国涉嫌虚假宣传被罚款，中国驻蒙特利尔总领馆回应说，该事件是一起市场监管事件，所谓“中国政府针对”的政治化解读完全是无稽之谈。

加拿大鹅今年6月被上海市黄浦区市场监督管理局罚款45万元（人民币，约9万3732新元），有媒体询问这是否意味着加拿大鹅或其他加拿大企业成为中国政府的针对目标？

据中国驻蒙特利尔总领馆官网消息，总领馆发言人回复说，根据中方市场监管部门详细通告，涉事企业在缺乏事实依据和调查研究的情况下，声称其销售产品所用的羽绒混合材料“均含有 Hutterite羽绒，这是优良且最保暖的加拿大羽绒”，与实际情况不符，会对消费者的购买行为产生实质性影响，构成虚假广告行为。

发言人说，中国一直支持企业家精神并继续向外国投资者开放市场，将坚定不移推进高水平对外开放，保护外资合法权益，促进内外资企业公平竞争，保护产权和知识产权，增强政策透明度和可预期性，形成全方位、多层次、宽领域的全面开放新格局。

发言人强调，欢迎加拿大企业同中国交流合作，也欢迎更多的加拿大优质产品进入中国市场。

此前中国多家官媒曾连番发文对加拿大鹅被罚事件进行批评和解读。《经济日报》以《抓住撒谎的加拿大鹅》为题，批评加拿大鹅用虚假广告欺骗、误导消费者，并指不管是给自己起个洋名字，换个洋产地，还是大搞洋品牌溢价甚至虚假宣传，都不是正道。

人民网评论称，这一处罚是在给洋品牌敲响警钟：在中国经营就要遵守中国法律，更不能明里赚着保暖费暗中收着“智商税”。