重庆一男生职高入学未打冠病疫苗遭拒

重庆一名17岁男生考上当地艺术学校并交费后，却在前天（9日）开学报到时，因未接种冠病疫苗被拒绝办理入学。学校招生工作人员说，只是暂缓该生入学手续办理，目前正在对家长做进一步解释工作，毕竟学校还要考虑到其他学生的安全。当地教委工作人员受访时表示，正在与学校协调此事，区教委没有文件要求不打疫苗不让入学。

根据澎湃新闻报道，这名学生的父母对校方的做法不认可，认为按国家相关部门要求，接种疫苗应遵循知情、同意、自愿原则，教育部也明确不应该把是否接种疫苗作为开学入校的标准。

学生母亲说，重庆市教委工作人员在她投诉时表示，市教委并没有下发不打疫苗不让入学的文件，但学校管理按属地原则。

重庆艺术学校所在的重庆市巴南区教委工作人员表示，他们正在与学校协调此事，但不知校方有不予录取的情况。区教委也没有文件要求不打疫苗不让入学。



17岁男生夏语（化名）是重庆市南岸区人，此前在一所职业中学学摄影。因学小提琴有10年时间，怀着对音乐的热爱，他注销了职业中学的学籍，参加了职业高中重庆艺术学校2021年的招生考试被最终被录取，

今年8月17日，夏语的家长在网上向学校支付了4000元（人民币，下同，约800新元）学费、500元教材费以及400元住宿费。

夏语的父母说，缴费后，他们因为学校要求的入学报到材料曾感到隐隐的担忧。其中防疫材料一共五项，包括健康信息承诺书、学生健康卡、健康码和行程码、48小时核酸检测报告、12岁及以上年龄学生新冠疫苗接种记录凭证或未接种证明材料。

“孩子本人不愿接种疫苗，我们作为家长都已完成疫苗接种，但不想强迫孩子接种。”夏语的妈妈曾女士受访时说，在发现孩子未接种后，她也咨询了相关政策，发现国家教育部、卫健委曾先后表示，不能将学生是否接种疫苗作为入学的条件，接种疫苗要遵循知情、同意、自愿的原则。

曾女士说，从上周六（4日）起，她就不断和夏语的班主任老师进行沟通。班主任在和学校领导多次沟通后，周二（7日）回复称，没有（接种疫苗的）资料不能入校，学校是为了全校的孩子，所有学生都打了疫苗，就是为了建立防护屏障，防止任何一人成为突破口。要不就去开不能打疫苗的证明，要么就退学。

为了说服班主任老师，曾女士还将她搜集到的国家教育部、卫健委相关精神发给班主任老师，但未果。

曾女士说，前天上午她怀着忐忑的心情带孩子到学校办理入学手续，在办理一些手续后，校方得知夏语没有接种疫苗，便不予继续办理入学手续。一黄姓负责人在出面解释时表示，不接种疫苗就不予录取夏语。该黄姓负责人表示，他也了解国家教育部和卫健委的要求，但他们也有属地管理原则。

重庆艺术学校从事招生的工作人员说，夏语同学严格来说还不算学校学生，因为入学手续还未办完、也没有办理学籍，网上所说的开除说法不不准确，现在只是暂缓办理入学手续，学校也在对家长作进一步解释工作。毕竟学校还要考虑到其他学生的安全。

