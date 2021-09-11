宁吉喆谈统计造假：要建立社会发现机制

中国国家发展改革委副主任兼国家统计局局长、党组书记宁吉喆指出，一些地方的政府部门和企业存在着统计造假、弄虚作假的状况，虚报或瞒报统计数据。现在主要是党内和政府内部自己发现问题，或者人民群众举报，他认为应该还要有一个社会发现机制，并且在发现问题后能有针对性的去处理。

根据澎湃新闻报道，宁吉喆在前天（9日）举行的第十二届中国统计开放日活动上回答记者关于统计工作与统计督察的提问时表示，统计监督是统计三大职能之一，是统计工作者的天职。中共十九届四中全会明确提出发挥统计监督职能作用，统计监督已成为党和国家监督体系的重要组成部分。

宁吉喆指出，一些地方的政府部门和企业存在着统计造假、弄虚作假的状况，虚报或瞒报统计数据。党的十八大以来，中央先后印发了《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》等文件，加强和改善了统计监督工作，统计数据质量不断提高。他说：“工作没做到那个程度，采取不正常的手段随便修改数据，干扰正常的统计工作，这是党风、政风所不容的。”

宁吉喆表示，经过两轮统计督察和多年来持续的统计执法检查，统计造假、弄虚作假得到有效遏制。但是在个别地区、个别人还存在统计造假的行为。目前，党中央、国务院授权国家统计局进行的统计督察已进行至第三轮。

宁吉喆表示，通过统计督察，国家统计局将切实履行统计监督责任，督促地方党委政府及其主要负责人、分管负责人建立健全防范和惩治统计造假、弄虚作假的责任制和问责制，巩固统计数据打假防假、确保真实的成果。

对于统计督察如何走向深入、提高效率，宁吉喆表示，要善于发现造假作假的苗头性问题。他说：“现在主要是依靠人民群众反映和‘双随机’执法检查，我们希望媒体能够在这方面发挥作用”。现在往往是党内和政府内部自己发现问题，或者人民群众举报，应该还要有一个社会发现机制，并且在发现问题后能有针对性的去处理。

宁吉喆表示，国家统计局还要根据以往已经发现的线索，深入进行抽查和调查，同时坚持经常性统计执法检查，来发现和解决统计违法行为。此外，统计执法也要进一步跟执纪结合起来，督促党员领导干部带头，对点状出现的统计违纪违法行为，及时采取有针对性的措施加以解决。

