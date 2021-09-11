据报港教协特别会员代表大会通过解散决定

有48年历史，有9.5万名会员的香港教育专业人员协会（教协）上月在特别会员代表大会，通过修改会章降低解散门槛后，今午下午三时在铜锣湾会址再召开特别会员代表大会，表决解散程序。消息称会上通过解散教协。

综合《明报》和《星岛日报》报道，特别会员代表大会须至少有80名会员代表出席，才属有效会议。教协会长冯伟华、副会长叶建源、监事张文光及多名会员，陆续出现在教协铜锣湾会址。

出席会议的会员代表朱先生表示，教协是迫于无奈解散，他会以无奈心情投票赞成解散，慨叹“欲加之罪，何患无辞”。另一会员代表郑先生表示，虽然不舍，但倾向支持教协解散，“目前政治环境不理想，担心（不解散）或对整个协会发展有局限”。

会议设有八项议程，首项议程为“决议解散”，会员将秘密投票；若通过解散，会进入余下七项议程，包括授权理事会处理变卖物业、向职工会登记局提交解散通知，亦将授权理事会处理“司徒华教育基金”余下资金，据悉一年一度表扬奋斗学生的“司徒华奖”将会停办。

教协理事会上月初一致通过决议解散，将遣散约200名员工和出售物业。随后，教协再召过开特别会员大会，通过修改会章以降低解散门槛，有关决定已提交职工会登记局并获批准，只需要得到出席会议的三分之二或以上会员同意即可以解散。

