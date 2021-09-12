越共总书记：中越是“同志加兄弟”

越共中央总书记阮富仲当地时间11日在河内会见对越南进行正式访问的中国国务委员兼外长王毅。阮富仲说，中越两国关系是“同志加兄弟”的全面战略合作伙伴关系。

据中国外交部网站报道，阮富仲请王毅转达对中共总书记习近平的亲切问候，表示越中两国都坚持走社会主义道路，都坚持马克思列宁主义理想信念，两国关系是同志加兄弟的全面战略合作伙伴关系。

阮富仲说，面对国际形势复杂变化，双方要携手并肩，克服困难，实现各自的社会主义建设目标，谁也无法动摇和改变越中之间的团结合作。双方要以灵活多样方式推进两党、政府、地方交流合作，教育年轻一代继承并发扬两党两国真诚相待的优良传统，友好、兄弟般地沟通交流，推动越中关系持久健康稳定发展。

王毅转达习近平对阮富仲的诚挚问候和良好祝愿，祝贺越共十三大成功召开。王毅表示，习近平同阮富仲建立了牢固互信和深厚友谊，两党两国最高领导人的战略引领是中越关系长期健康稳定发展的根本政治保障。中方赞赏阮富仲在越共十三大结束后专门发表署名文章，强调越南坚持走社会主义道路的必然性和正确性，对于越南克服各种风险挑战具有重要意义。

王毅说，中越关系有着特殊战略意义，面对复杂多变的国际形势，双方要深化政治互信，加强团结合作，巩固政治和制度安全。只要中越两国坚守共同理想信念，坚持社会主义发展方向，就可以克服面临的任何困难，解决出现的任何问题。中方坚定支持越南党政新一届领导集体顺利执政，坚定支持越南人民在越南共产党领导下朝着“两个百年”目标奋勇前进，坚定支持越方抗击并战胜新冠肺炎疫情。要全面加强双方各领域合作，为中越全面战略合作伙伴关系不断注入新的内涵。

访越期间，王毅还分别同越南总理范明政会见，同越常务副总理范平明共同主持中越双边合作指导委员会第十三次会议，并同越外长裴青山举行会谈。

