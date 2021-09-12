中国8月新增贷款小幅上升 社融增量激增1.8倍

中国央行周五午后公布，8月份人民币贷款增加1.22万亿元（下同，约2500亿新元），社会融资规模增量为2.96万亿元，月底广义货币（M2）同比增长8.2%。

《华尔街日报》报道，和7月份比，贷款小幅增加，社融增量激增1.8倍，不过M2继续回落，并创近四个月来的最低。4月底为8.1%。

同时，贷款和M2也双双弱于预期，这显示经济复苏因局部疫情重现以及夏季自然灾害频发而受挫后，中国银行业正加大力度支持实体经济，但大宗商品价格持续大涨等因素，也在一定程度上抑制政策过于宽松。

此前7月份人民币贷款增加1.08万亿元，社会融资规模增量为1.06万亿元，月底M2同比增长8.3%，环比看，贷款急降49%，创去年10月份以来的新低，社融增量更降71%，创去年2月份以来的新低，M2增速则回落0.3个百分点。

为对抗疫情对经济的冲击，去年3月人民币贷款增加2.85万亿元，社融增量为5.15万亿元，月底M2同比增长10.1%，其中，社融增量创出历史新高，新增贷款亦较前值激增2.15倍，处于历史较高水平，M2则创2017年3月份以来的新高。

作为传统信贷大月，今年1月份新增人民币贷款激增至3.58万亿元，社会融资规模增量为5.17万亿元，前者创历史新高，后者为历史次高；1月末M2同比增长9.4%。

据《华尔街日报》调查的13位经济学家的预测中值，8月份中国银行业新增贷款可能反弹至人民币1.35万亿元，月底M2料同比增长增长8.4%。

中国央行同时公布，8月底狭义货币（M1）同比增长4.2%，增速分别比上月末和上年同期低0.7个和3.8个百分点；流通中货币（M0）同比增长6.3%。

此前7月底M1同比增长4.9%，M0同比增长6.1%。

中国央行还公布，8月末社会融资规模存量为305.28万亿元，同比增长10.3%。

此前7月末社会融资规模存量为302.49万亿元，同比增长10.7%。