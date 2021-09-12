因灾停运逾50天 郑州地铁今部分重启

因“7·20”特大暴雨灾害停运的郑州地铁1号线、2号线一期、城郊线今天恢复载客运营。这是郑州地铁全线网因灾停运逾50天后，率先恢复载客运营的部分线网。

据中新社报道，此前有消息称，郑州地铁线网自今天起分两批次恢复运营。3天后的9月15日，2号线二期、3号线、4号线、5号线将恢复载客运营；14号线一期因设备更换等，暂不具备恢复运营条件。

“7·20”暴雨灾害发生后，郑州地铁成立了抢险抢修和恢复生产运营工作组，组织设计单位、参建单位、系统集成商、设备供应商、维修维保单位及中国部分地铁公司3000多名专业技术人员，投入抢险抢修工作。

据报道，8月22日以来，交通部门委托两家安全运营评估单位，组织专家对郑州地铁线网空载运行线路开展了恢复运营专项安全评估，至9月4日完成了六条线路（1号线、2号线、3号线、4号线、5号线、城郊线）专项安全运营评估，出具了“具备恢复运营条件”的评估报告。

地铁在郑州这座千万级人口的省会城市公共交通体系中占据重要地位，日均客运量占该市公共交通出行量比例超过四成。

近几年，随着更多地铁线路的陆续开通，郑州地铁客运量屡攀新高。官方数据显示，截至2020年11月6日，郑州地铁线网运营总量突破15亿人次。日均客运量由开通之初的16.32万人次增长至120.97万人次。