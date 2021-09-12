陈水扁称吕秀莲是“台湾第一才女”

台湾前总统陈水扁形容昔日副手吕秀莲是“台湾第一才女”，同时他称赞吕秀莲有情有义，原因是自己落难时，吕秀莲每个月至少探监一次。

综合中央社、《联合报》、《自由时报》等报道，陈水扁今天邀请吕秀莲担任自己主持广播节目的嘉宾。

陈水扁透露，2000年他要拜託吕秀莲搭档时，陷入了长考。陈水扁并说，虽然当年民进党内部对他找吕秀莲搭档有杂音，但太太吴淑珍的一句话“你若真的厉害，就要找一个比你厉害的人，才能证明你厉害”，自己才有了信心。

陈水扁也称赞吕秀莲是最佳辅佐、台湾第一才女、最有情有义。他说，在自己落难6年多的时间里，吕秀莲每个月至少探监一次，是政治人物裡的唯一。

据报道，陈水扁以及吕秀莲两人也在节目上回顾“319”枪击案等历史。

吕秀莲说，她能用生命保证，“319”枪击案绝对不可能是陈水扁自导自演，因为当天他们两人都在一起；吕秀莲称，她也要求台湾监察院重新查“319”枪击案，希望明年3月19日时，能重新有个说明。

此外，吕秀莲也形容，过去副总统角色被认为像免洗筷，一届用完就丢，但陈水扁却邀请她搭档两回。

吕秀莲认为，当副总统的江湖一点诀就是效忠总统，如果她像其他男性政治人物擅于拉帮结派，陈水扁肯定吓死。