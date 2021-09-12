中国6月超100家艺人经纪企业申请注销

在中国不断重拳出击娱乐圈之际，据报与明星收入缴税息息相关的艺人经纪企业，今年开始出现大量注销申请，至今有超过700家艺人经纪企业注销，其中6月份最多，超过100家公司申请注销。

据中新经纬客户端 报道，过去几年，中国艺人经纪公司的注册量增速走势十分明显。数据显示，2016年相关企业年注册增速高达99.07%，2018年新增企业数超过3000家，达到近年增长高峰；然而，截至9月12日，2021年新增约260家艺人经纪相关企业，同比减少278%。

在艺人经纪公司增速明显放缓的同时，近年更多艺人选择将工作室注销。报道引用天眼查数据指出，2019年和2020年，中国均有超1000家艺人经纪相关企业注销。

公开数据也显示，目前中国有超1万家经营范围含“艺人经纪”的在业、存续、迁入、迁出的企业。超四成艺人经纪相关企业的注册资本在200万元（人民币，下同，约40万新元）以下，22%的相关企业注册资本在1000万元以上。此外，企业名称含“工作室”的数量近700家，其中个人独资企业和个体工商户占比高达99.6%。

中新经纬客户端报道，从地域分布来看，浙江省是当之无愧的“艺人经纪第一省”，数量占中国总量的28%；从行业分类上看，超过六成的艺人经纪相关企业分布在文化、体育和娱乐业内，也有部分企业从事租赁和商务服务业。

中国艺人为什么要成立工作室？一位不愿具名的明星工作室财务人员告诉中新经纬客户端，艺人注册的个人工作室属于个人独资企业，根据相关法规，工作室无需缴纳企业所得税，而核定征收税率相对较低。此外，一些收入较高的艺人还会成立多个工作室，每家工作室的人员不多，而由同一人成立的多家工作室可以分别纳税，不合并缴纳，这样又再次节省了税款。

据北京商报报道，从业者称，艺人在进行演艺活动时，如果是通过经纪公司以发工资等形式，或个人名义接戏获得劳务报酬，根据目前的个人所得税预扣率表，居民个人工资累计预扣预缴应纳税所得额超过96万元时，预扣率为45%，若是走劳务报酬，超过5万元的部分预扣率则为40%。

上述从业者称，由于明星的报酬相对较高，意味着相关部分有一半要用来缴税，但若是设立工作室就不一样了：如果通过工作室付报酬，不仅税率有所降低，也不会以演员个人收入进行计算，而是变成相应的经营所得，再加上此前不少地区为了吸引企业入驻，会对相关工作室提供优惠政策，降低税率或是以奖励形式将部分纳税返还，使得缴纳的税额更低。

至于注销工作室是否会成为艺人逃避法律责任的捷径，上海汉盛律师事务所高级合伙人李旻对中新经纬客户端表示，以偷漏税为例，从单位犯罪角度而言，只要单位确实构成逃税罪，无论单位仍存续还是已注销，都会追究相关人员的刑事责任。

李旻说：“如果艺人成立工作室和关联公司的目的就是为了逃避个人所得税的缴纳，那么税务机关的处罚对象则是个人而非工作室或者关联公司，因此即使注销工作室也不影响对个人的追责。但客观上，工作室注销会增加税务机关调查事实的难度。”

北京岳成律师事务所高级合伙人岳屾山则称，如果艺人确实有刻意偷税漏税的行为，即使注销了工作室，也会受到惩罚。

岳屾山也表示，具体来说，如果因失误造成了偷税漏税的事实，主观上不存在违法行为，那么税务机关可以三年内追缴税款和滞纳金；如果艺人及工作室有恶意的偷税漏税的意图，那么追征期则不受时间限制。

