郑州40万辆泡水车 据报部分流向市场

中国河南省郑州早前遭遇特大暴雨灾害后，据报当地超过40万辆汽车变成了泡水车，而且当中有一部分已流向市场。

中国国务院旗下的《经济日报》今天报道，自7月30日首场河南水淹车专场拍卖开始以来，郑州已举办数十场水淹车专场拍卖会，参与拍卖的主体多为二手车商和维修厂。据河南省汽车行业商会统计，郑州市泡水车已超过40万辆。

报道引述郑州四达废旧物资回收有限公司负责人刘晓辉说：“这些泡水车，大部分会被保险公司定为全损，由保险公司处置。我们报废车企收到的一般是没有购买车损险，且残值很低的泡水车。”

刘晓辉称，车辆推定全损后，保险公司就会将车交给下游事故车处理公司对车辆进行处理，然后再拍卖给维修企业。不过他说：“全损车并不是说车辆报废或无法使用，很多全损车在维修后仍有再使用的价值，也因此才有拍卖的可能。”

在郑州经营汽车维修厂的薛益则说，可以修理和整备的泡水车，会送厂维修整备后再二次转卖给二手车商，“此类通常都是跨区域交易”。薛益介绍，泡水程度很低的车很抢手，因为这类车不需要大修，简单修复后就能进入市场，“修复周期短、成本小，利润很可观”。

《经济日报》引述在郑州经营着一家二手车交易公司的裴东说：“正常售价在20万至50万元（人民币，下同，4万至10万新元）的泡水二手车最抢手。”他表示，这类车型一般为豪华品牌，修复后有不少公司购得作为接待用车或出租使用。

在第三方机构做高级评估师的杜科提醒民众，水淹车虽然价格便宜，但民众一定要根据自身需要理性购买。购买前可以到4S店查看维修保养记录、发动机维修记录等，借此判断车辆具体情况。

杜科说：“买二手车一定要谨慎，做一些必要的测试，比如把空调开到最大，拿一张白纸朝着风口看有没有尘土附着。或者看一下座位、脚踏板、转向柱等有无生锈痕迹。”