台北驻美代表处据报更名 《环时》：美国在测试大陆反应

针对《金融时报》报道，拜登政府正认真考虑允许台北的驻美代表处更名为“台湾代表处”，中国官媒《环球时报》昨晚发社评称，美国清楚这件事情非同小可，“他们现在处于放风、测试中国大陆反应的阶段”。

《环球时报》在题为《美台若需要根本教训，我们就送给他们》的社评中指出，美台如果做出更名，将意味着华盛顿基本放弃了一中政策，构成围绕台湾问题的重大事变。

社评称，立陶宛之前宣布将使用“台湾”的名称与台互设办事处，遭到大陆猛烈抵制。如果美国也这样做，无疑将对其盟国产生广泛示范效应，带来台湾驻那些国家代表处的更名潮。

社评并说：“如果美国改为用‘台湾代表处’作台驻美机构的名称，大陆所做的外交反应决不会低于我们对立陶宛的反应，届时中国从美召回大使完全可以预期，而且这很可能是中方外交上的‘最低反应’，否则的话中国无以为一个中国原则立威。”

社评指出，目前在美国怂恿和带动下，西方一些国家在打“台湾牌”方面蠢蠢欲动。中国如果“制小放大”，将不会管用。“如果我们要守一中底线，必须阻击美国，否则将意味着我们准备接受更多‘台湾代表处’在一批国家的首都出现。”

不过，如果“台湾代表处”更名成功，《环球时报》社评认为，届时大陆应在经济上严厉制裁台湾，直至视情况对台湾实施经济封锁；在军事上，将台湾空域纳入解放军巡航范围。社评指出：“这是大陆迟早必须迈出的一步，而美台代表处更名提供了大陆以这种方式强化宣示对台主权的充分理由。”

社评并称，以美台目前的动向，“他们这一脚缩回去了，下一脚还会踩过来”，大陆现在就需要做好全部准备，随时准备在台海打断美台的腿。

社评最后说，既然北京对外宣示了台湾是中国的核心利益，就一定会以坚决的行动来守护这项国家利益的底线，不惜为此付出任何代价。“美国一直玩弄文字游戏，希望避免中美‘竞争’演化为‘冲突’，我们要用行动明确告诉他们，在台湾问题上与中国‘竞争’那是一定要变成严重冲突的，这中间没有回旋余地。”

《金融时报》早前发自华盛顿与台湾的报道称，拜登政府正认真考虑允许台北的驻美代表处更名为“台湾代表处”。

《金融时报》的报道在中美元首进行了长达90分通话的隔天发出。报道称，多名被告知了美国内部讨论情况的人士透露以上消息。报道引述不具名的两名知情人士称，更名的建议得到白宫国安委印太事务协调官坎贝尔，以及国安委内部和国务院亚洲官员的广泛支持。该代表处现在的名称是“驻美国台北经济文化代表处”。

不过报道也引述知情人士称，美国尚未作出最后决定，而且也需要总统拜登签署行政命令才能生效。

报道说，台湾在特朗普政府任期快结束时就与美方讨论这个问题，但是直到3月才向继任的拜登政府正式提出要求。

这篇独家报道称，美台官员星期五在距离华盛顿约48公里的马里兰州首府安纳波利斯（Annapolis）举行敏感的“特殊渠道”会谈，台湾代表团成员包括国安顾问以及外长吴钊燮。