防范台风“灿都” 上海学校停课大量航班取消 

台风“灿都”在袭击台湾后逼近中国大陆，上海市和浙江省的杭州、宁波等地取消大量航班、学校停课、停运多条地铁线路防范台风影响。

据中央气象台最新预报，今年第14号台风“灿都”已于昨晚（12日）由超强台风级减弱为强台风级，今早（13日）5点其中心位于浙江象山东南方约185公里的海面上。但未来三天仍将给上海及浙江多地带来强风和暴雨。

据中国应急管理部网站消息，国家防总昨晚10时启动防汛防台风Ⅲ级应急响应，已派出两个工作组分赴浙江、上海协助地方开展防汛防台风工作。

综合中国媒体报道，上海市已启动全市防汛防台Ⅲ级响应行动，开始进行人员转移安置，今天中午12时前完成应撤离转移人员转移安置工作。

上海各中小学校今天下午停课放学，明天（14日）停课一天，各公园、室外旅游景点、游乐场所今明两天一律闭园。上海迪士尼乐园明后两天将暂时关闭。

浙江省宁波、舟山、台州等地的教育部门也已宣布中小学校、幼儿园和培训机构停课。

上海地铁五条线路，包括2号线东延伸、5号线、16号线、浦江线、磁浮在内，今天将暂停运营。

另外，受台风影响上海市和浙江杭州、宁波等地大量航班取消。今天零时起，上海浦东机场和虹桥机场八成以上航班调减至全部取消。

杭州机场此前已发布防汛防台黄色预警，启动Ⅲ级响应。今天11时前受航路天气影响，东北方向和华南方向共取消15架次，11时以后出港航班全部取消。宁波栎社国际机场今晚7点45分之前的213架次进出港航班全部取消。

浙江省应急管理厅指挥中心副主任童华斌说，台风“灿都与之前的台风“烟花”相比有三方面特点，即风力更强，持续时间更长，影响范围更广。

据预测，未来三四天浙江省的宁波、舟山、台州、绍兴、杭州、嘉兴、湖州、金华等地有暴雨大暴雨，局部特大暴雨，特别是宁波的四明山区、台州的括苍山区累计雨量可能达到500mm以上。

