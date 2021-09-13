英媒：中国拟拆分支付宝 花呗借呗另设应用程序

英国媒体披露，中国想要拆分支付宝，并为蚂蚁集团旗下的“花呗”和“借呗”贷款业务另设应用程序。

据英国《金融时报》今天（13日）报道，中国金融管理部门在4月的约谈中，要求蚂蚁集团，断开支付宝与“花呗”“借呗”等其他金融产品的不当连接。

知情人士透露，在中国政府的最新计划下，蚂蚁集团会将能影响到借贷决定的用户数据，交给国家拥有部分控制权的一家全新信用评分合资企业。

据报道，蚂蚁集团早前与监管机构争夺这家合资企业的控制权，但双方6月同意让浙江旅游投资集团等在浙江的国有企业将持有多数股权。

知情人士称，浙江省政府也协助蚂蚁集团，支持让当地国企成为蚂蚁的新合作伙伴。

一名中国人民银行前官员说，蚂蚁和浙江省建立相互信任，因此蚂蚁在决定新合资企业的运作方式方面拥有很大的发言权，但这项安排也将确保蚂蚁在关键决策方面“听党的意见”。

另有消息人士称，从目前来看，蚂蚁集团将掌管这家新企业，并说浙江旅游投资集团对信用评分一无所知，但蚂蚁高管也担心，他们在未来可能会失去控制权。

路透社早前引述消息人士报道，浙江旅游投资集团和蚂蚁集团将各拥有新合资企业的35%股权，而另外两家国有企业浙江电子口岸有限公司和杭州市金融投资集团则各有5%的股权。