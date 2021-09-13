SOHO中国股价一度暴跌40% 之前黑石放弃收购

在黑石的30亿美元（约40.27亿新元）收购计划终止后，SOHO中国股价今天在香港暴跌。

据彭博社报道，SOHO中国今早一度下挫40%。上周五，SOHO中国在香港交易所发布公告称，因为在满足要约先决条件方面的进展不足，黑石决定不再推进其30亿美元的收购要约。这也意味着，SOHO中国第二次售卖自己的尝试宣告失败。

SOHO中国自2020年初以来就被视为一个收购目标，因其缺乏新资产储备，而且中国主要城市的写字楼租金下降给其利润带来越来越大的压力。中国的商业地产市场目前正在承压，在监管部门实施整顿之际，开发商流动性紧张。

今年6月份，黑石提议以不超过237亿港元（30亿美元）的价格收购SOHO中国，交易有待监管机构批准。上个月，中国反垄断监管机构表示，其已正式立案审查该交易。

SOHO中国在2020年3月曾表示，它正在与海外财务投资者磋商潜在交易，并可能因此接到收购要约。该公司同年8月称，之前与潜在投资者的所有谈判都已终止。

黑石在6月份宣布了每股5港元的前述收购要约，即溢价31.6%。SOHO中国的最新公告称，各方得出“先决条件将无法在最后期限之前得到满足”的一致结论，并一致同意不会推迟最后期限。

黑石曾在宣布收购要约时表示，自2008年以来该公司不断在中国投资办公、零售和物流资产，并在中国拥有约600万平方米的物业。知情人士去年说，该公司正在加倍投资亚洲，并寻求为一支专注于该地区的基金筹资至少50亿美元。

SOHO中国由其董事长潘石屹及首席执行官张欣在1995年创立。该公司的主要资产包括上海的外滩SOHO和北京的望京SOHO这两座标志性建筑。望京SOHO是普利兹克建筑奖首位女性得主Zaha Hadid设计的。

