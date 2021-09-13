中国称芯片供应紧张将持续一段时间

中国工信部新闻发言人田玉龙今天（13日）说，尽管现在得到了一定缓解，总的来看，芯片供应链紧张的问题还是要存在一段时间。

据中国网报道，田玉龙在国新办就“推进制造强国网络强国建设 助力全面建成小康社会”新闻发布会上说，下一步，工信部将加强协调力度，加强供应链精准对接，使汽车芯片能够在供给能力上全面提升，使汽车行业平稳健康发展。

他称，从去年下半年以来，全球集成电路的制造产能持续紧张，各行各业都陆续出现了“缺芯”问题，对全球产业发展造成了一定影响。分析原因主要是两个：一是全球疫情暴发使得制造企业普遍放缓了产能扩充计划，这样造成了产能供应和需求间的错配；二是疫情持续不断反复，使一些国家和地区关停了一些芯片生产线，这样造成了产量减产，使得部分芯片出现了断供现象。

田玉龙说，针对当前一些特定的芯片生产供应极度短缺问题，我们组织行业协会和企业加强联系，推动一些国内特别是国外的企业复工复产，尽可能地保障一些特定芯片的供应。

受全球芯片短缺与美国的制裁，中国在新能源汽车制造等方面遇到芯片供应链短缺的问题。

路透社上个月曾报道，知情人士说，美国官员已经批准了价值数亿美元的许可申请，允许被列入黑名单的中国电信公司华为为其不断增长的汽车零部件业务购买芯片。

中国市场监管总局9月10日发布消息称，近日对上海锲特电子有限公司、上海诚胜实业有限公司、深圳市誉畅科技有限公司三家汽车芯片经销企业哄抬汽车芯片价格行为共处250万元人民币（下同，约50万新元）罚款。