中国官媒发文称好人主义实为害人主义

中国官媒《人民日报》今天（13日）发文认为，好人主义实为害人主义，并引述中共总书记、国家主席习近平早前在中央党校（国家行政学院）中青年干部培训班开班式上的讲话称，对共产党人来说，好好先生并不是真正的好人。

文章称，好好先生并不鲜见，他们有的只点头不摇头，是非面前不开口、遇到矛盾绕着走；有的该扯袖的不扯袖、该红脸的不红脸，不讲原则讲圆滑；有的不求有功、但求无过，平平安安占位子、庸庸碌碌混日子。

作者认为，好好先生看似与人为善，实则明哲保身，看似与世无争，实际上打的全是小算盘，说到底，就是怕得罪人，怕自己的利益受影响，是私心作祟、私利作怪。

文章说到，奉行好人主义的人，没有公心、只有私心，没有正气、只有俗气，好的是自己，坏的是风气、是事业。

作者也引述时任浙江省委书记习近平2005年发表在《浙江日报》“之江新语”专栏的内容称，“一团和气、好好先生、你好我好大家好，这不是团结，而是涣散，也是一种麻痹。”文章认为，一个单位如果好好先生大行其道，人心就会涣散，邪气就会滋长，各种团团伙伙、是是非非就会剪不断，理还乱，就会让千里马歇步、老黄牛吃亏。

文章接着引述习近平2014年在中央纪律检查委员会全体会议上发表的讲话内容称，“你在消极腐败现象面前当好人，在党和人民面前就当不成好人，二者不可兼得。”作者认为，真正的好党员、好干部，不会因为关系或情面，而对身边党员睁只眼闭只眼，也不会因为名声或选票，而在原则问题上含糊动摇，更不会因为“爱惜羽毛”，而在大是大非面前丧失立场。

文章呼吁共产党人在处理问题的时候，讲原则不讲面子、讲党性不徇私情，并认为反对和克服好人主义，树立起正确的用人导向和价值取向，让那些坚持原则、敢于担当的好干部得到重用，让那些明哲保身、八面玲珑的老好人失去市场，才能营造风清气正的良好政治生态和干事创业的良好环境。