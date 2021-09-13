中国恒大债务危机拖累低评级中资地产商债券

评级较低的中国房地产开发商的债券价格出现急剧下跌，因中国房地产巨头中国恒大可能违约的警告促使投资者急忙采取自保措施，以防范投资组合中的其他资产出现问题。

《华尔街日报》指出，花样年控股和富力地产多只2023年和2024年到期的美元债券已跌至面值的60%以下，推动其中大部分债券的收益率升破40%。

与中国恒大一样，花样年控股、富力地产和另一些公司正在努力适应更加严格的新监管规定。据报道，在新的监管规定下，中国政府要求开发商削减债务，方法之一是迫使开发商遵守被称为“三条红线”的一系列杠杆限制。

上述债券走势加剧了两类房地产公司之间的分化，其中的一类被认为财务状况良好，另一类是那些投资者担心能否偿还明年前后到期美元债券或对这些债券进行再融资的公司。这些市场波动本身就加大了后一类公司面临的挑战，因为这可能大大增加借款人以合理利率发行新债的难度，甚至导致借款人无法以合理利率发债筹资。

《华尔街日报》引述野村信用分析师Iris Chen称，投资者目睹这家中国排名靠前的房地产开发商经历了恶性循环，导致债务再融资困难，现在投资者担心其他实力较弱的开发商可能活不下来。

Chen称，风险偏好依旧脆弱，给弱小开发商带来了压力。她说，这可能会导致更多企业陷入困境。

中国的房地产债务在亚洲高收益债券市场中占比较高，就在不久前还受到国际投资者的追捧。吸引这些买家的是高回报率（收益率往往超过10%）以及房地产行业对中国经济的重要性，许多买家认为这种重要性意味着投资风险较低。

但今年的形势对这一假设构成了挑战。因此，相对于美国同等债券，投资者为持有中国高收益美元债券所要求的额外回报已经飙升，据ICE BofA指数，截至上周四，这一利差扩大至约9.4个百分点，高于三个月前的约4.8个百分点。

中国恒大8月31日表示，一些供应商和承包商款项逾期未付，导致集团部分房地产项目停工，该集团还首次警告称，如果不能解决流动性问题，可能出现贷款违约。本月早些时候，穆迪投资者服务公司和惠誉国际评级都将中国恒大信用评级在投机级别里进一步下调。

2022年到2025年，中国恒大每年都将有美元债券到期。根据Tradeweb的数据，截至香港时间上周五下午，这些债券中期限最长的债券价格为面值的28.9%，低于5月底接近80%的水平。该债券的收益率约为55%。

根据Tradeweb的数据，花样年控股2024年3月到期的债券已经下跌，上周五价格为面值的48.7%。Tradeweb数据显示，华南城、富力地产和鑫苑（中国）置业有限公司美元债券的交易水平也表明违约的可能性很高，有些情况下收益率超过50%。

《华尔街日报》说，这四家公司所获标普全球评级（S&P Global Ratings）的评级均为B，从其他信用评级公司获得的评级也类似。这些评级公司有些下调了这几家公司的评级，有些降低了对这些公司债务前景的展望，表明未来有可能下调评级，给出的理由是在动荡的市场条件下，偿还今年和明年到期的债务可能遇到困难。

Lucror Analytics的信用分析师Chuananyi Zhou表示，花样年控股在8月底告诉投资者，该公司将用自有资金和资产出售所得为将于12月到期的2.5亿美元债券再融资，这给债券持有人带来了额外的不确定性。

同时，评级稍强的开发商情况较好，尽管评级仍低于投资级别。投资者表示，他们更愿意选择那些已经展现出能够降低杠杆，并且仍可以发行国际债券为即将到期的债务再融资的公司。

联博亚太区固定收益联席主管Jenny Zeng说：“中国高收益地产债券今年以来的表现出现了明显分化。”

例如，碧桂园控股有限公司、龙光集团有限公司、旭辉控股集团和仁恒置地有限公司的债券价格一直相对稳定。这四家公司都获得标普的BB评级，与投资级相距不远。根据Tradeweb的数据，碧桂园规模3.5亿美元、票面利率5.625%的债券上周五的报价相当于面值的109%，这批债券2026年到期，收益率约为3.66%。

晋达投资于全球新兴市场公司债的固定收益投资组合经理Alan Siow表示，尽管最近出现了波动，但挑选来自优质开发商的债券仍然可以获得不错的回报。

Siow称他专注于公司基本面，关注财务业绩，以及开发商是否能够解决市场的担忧。他说：“我们可能会看到一些波动性，但公司不会无缘无故地破产，特别是好公司。”