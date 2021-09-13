洪秀柱否认派张亚中赴马来西亚募款

国民党主席候选人张亚中上周三（8日）在中常会上，掏出三张总额为500万美元（671万新元）的支票，声称这是前主席洪秀柱指派他去马来西亚募款的成果。洪秀柱回应时否认派张亚中赴马，也说这些支票其实是本票样本，并直指张亚中公然作秀说谎。

据台湾“NOWnews今日新闻”网站报道，张亚中说，时任党主席洪秀柱2017年发不出党工薪水，所以拜托他前往马来西亚借钱，两次飞往马国，找到一名华侨愿出借500万美金，并引述这名华侨称，只要洪秀柱成功连任，支票就没问题，一定会进帐，但洪秀柱最终没有选上。

洪秀柱否认指派张亚中去马来西亚募款，而是张亚中主动告诉党中央，有一名有钱的华侨愿借钱给国民党，后来由时任行管会主委邱大展开出三张本票样本，让张亚中带去，作为张亚中确实为国民党员的证明。

洪秀柱说，张亚中转述这名华侨称，该华侨开出条件，要她选上下届党主席，且要收取利息。她指张亚中连支票、本票分不清楚。

洪秀柱称，由于国民党后来已经借到9000万元（新台币，436万新元），邱大展立即告知张亚中不需再借款，并要求交回本票，而张亚中说，本票在马来西亚吉隆坡，迟迟没有归还，如今却在中常会上出现。邱大展在中常会结束后，再次向张亚中要回本票样本，张亚中才终于归还。

洪秀柱认为，这三张本票根本是张亚中借不到钱的证据，没有募款能力还公然说谎作秀，让她感觉被利用、消费。

一名前党务高层则透露，国民党的经费出现严重金流问题是在2016年9月及10月，并不是2017年，2016年9月因国民党帐户被冻结无法发放薪水，高阶党务干部减薪，至2017年初，向鸿海创办人郭台铭借到9000万才解决危机。

另有党内人士称，张亚中不应自称孙文学校总校长，因为国民党中常会于2017年7月12日终止了张亚中的职务，以及孙文学校的组织运作，但张亚中发声明称“将一如继往，积极任事，不做任何休息努力进前”，并续用孙文学校的招牌与名称募款，使用至今。