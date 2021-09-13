武汉一律师被枪杀 警方控制嫌犯

中国湖北省武汉市今天（13日）发生枪击案，一名律师中枪死亡，警方已抓获嫌疑人。

据澎湃新闻报道，武汉市东湖高新区新竹路今天有律师被击伤后送医救治无效死亡，武汉警方已出警处理，嫌疑人已被抓获，案件正在办理中。

武汉市东湖新技术开发区公安分局官微在今天中午时分通报说，上午10时许，辖区新竹路发生一起伤害案。一男子进入新竹路某单位，将工作人员薛某击伤后逃逸。

通报说，公安机关于11时50分抓获47岁的武汉男子雷某，雷某交代因纠纷对薛某不满遂行凶。目前，伤者经送医救治无效死亡。案件正在进一步侦办。

此前，有网传信息称，东湖高新区新竹路附近发生一起案件，附近一家律师事务所的男律师中枪，有律师发朋友圈称：“律师被枪杀了，歹徒拿着枪抢了一辆宝马跑路了……”

报道引述事发现场附近一家律所的工作人员说，被害者是法律维权服务中心的律师，具体哪个律所不清楚，“早上10点多发生的，我听说是被当事人所杀害，事发后警车、救护车都来了，店面也被拉起了警戒线。”

澎湃新闻报道称，从多个渠道了解到，被害律师为湖北高照律师事务所的专职律师薛某幸。据被害人同事回忆，薛某幸年仅30岁，待人接物有礼貌且为人和善。

据报道，被害律师曾在2020年5月接受四位申请人委托，向武汉洪山区人民法院申请查封、冻结嫌犯雷某所在的武汉鲲翔建筑工程有限责任公司及雷某名下120余万（人民币，约25万新元）银行存款。

天眼查信息显示，该公司曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行，此外该公司被法院列为限制高消费企业。

