张亚中陷入“本票支票”争议 与洪秀柱互杠

国民党主席候选人张亚中上周三（8日）在中常会上掏出总额500万美元（671万新元）的三张支票，宣称是前国民党主席洪秀柱指派他去海外募款，但被洪秀柱办公室指出这些是本票样张，而借款其实不成功。张亚中对此称，他只是想证明自己有募款能力。

据台湾《中国时报》报道，洪秀柱办公室在声明中说，国民党的帐户在2016年被台湾不当党产处理委员会冻结后，洪秀柱一边到处奔走借款，一边与党产会进行行政诉讼。张亚中主动告诉洪秀柱，他愿意前往马来西亚，向一名熟识的侨领借款，但须党部提供本票以兹证明。因此，行管会主委邱大展当时提供三张500万美元本票的样张，以资证明若能借得款项，便可开出正式本票。

洪办称，张亚中返台后说，该名侨领希望等洪连任党主席之后才将款项借出，但洪秀柱当时已向民间友人签下两张本票，各4500万元（新台币，218万新元），顺利借到款项。张亚中事后称，本票样张在马来西亚，并未归还党部。在邱大展要求下，张亚中在中常会后将此三张本票样张归还党部。

张亚中则称，国民党当时要缓解燃眉之急，而马来西亚方面的人士说，既然暂时不需要这笔借款，就保留等到洪主席若能够连任，未来国民党又有资金问题时再行处理，三张本票暂时没有收回。洪秀柱卸下主席职务时，本票因期限已过而形同废纸。

时任洪办幕僚李昶志在面簿说到，洪秀柱没有指派张亚中募款，张亚中连支票、本票，甚至连是不是美金都分不清楚，还意图侵占本票样本，“这种人怎么当党主席”。

国民党主席江启臣昨天在面簿分享洪秀柱的贴文，并说主席选举是一时，做人处事才是一世，担任党主席除了能力，也需要诚实无私的人格，并向洪秀柱“讲真话”致敬。