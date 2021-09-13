日本首相竞逐者岸田文雄称 面对中国强硬将加强安全政策

日本执政党党魁乃至下任首相的竞逐者岸田文雄今天表示，面对中国的强硬，日本需要让日本海上保安厅与自卫队顺利合作。

据路透社报道，岸田文雄在记者会上说，“日本周遭的安全环境变得越来越严峻”。他也说：“我们需通过加强海岸警卫队的能力并让他们与自卫队合作等措施，来努力确保海事安全。”

岸田文雄指出，获得打击敌方目标的能力是一种选项；他并表示，若为了保护国民所需，他不会盲目坚持让国防开支控制在日本国内生产总值(GDP)的1%以下。

岸田文雄强调保护人权、民主和自由的重要性，他并补充说，如果当选，他将任命一名首相助理来监督中国对其少数民族维吾尔族的待遇。

这位前外长说：“通过与日本拥有同样普世价值观的国家合作，我将高举自由和民主的火炬。”

周末关于首相菅义伟继任人选的民意调查中，负责疫苗事务的大臣河野太郎成为最受欢迎的候选人。

路透社转述朝日新闻周末调查显示，33%的受访者选择了河野太郎，前防卫大臣石破茂的支持率为16%，岸田文雄为14%。

调查还显示，58%的受访者认为下一任自民党领导人不应将菅义伟及前任首相安倍晋三的政策照单全收。

日经新闻一项类似调查也显示河野太郎支持率领先，有27%的受访者支持河野太郎，石破茂为17%，岸田文雄为14%。

河野太郎和岸田文雄已经宣布参加党内最高职位的竞选，而石破茂则没有透露他的意向。

在9月29日的自民党总裁选举中，只有自民党议员和基层党员才能投票选举党魁，但候选人在一般大众心目中的人气也很重要，获胜者将带领该党参加今年的大选。

