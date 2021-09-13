恒大财富出台三种理财产品兑付方案

恒大财富日前被指部分产品逾期未兑，财新网引述恒大财富总经理杜亮称，恒大财富向投资者发布了三种理财产品兑付方案，包括现金分期兑付、实物资产兑付和冲抵购房尾款兑付。

综合财新网、澎湃新闻等报道，现金分期兑付的范围是合同预定期限到期的投资产品。投资产品到期后，在到期当月的最后一个工作日支付“现金分期兑付金额”的10%，此后每满三个月，在第三个月最后一个工作日支付10%，直至金额全部支付完毕为止。

实物资产的兑付范围包括合同约定期限到期的投资产品，以及虽然合同约定期限未到期但投资人要求提前以实物资产兑付的投资产品。在用于兑付的实物资产方面，恒大提出各地区公司必须提供所有可兑付的实物资产供投资人选择。

方案三为冲抵购房尾款兑付。方案显示，购房尾款是指在9月12日24时前已认购的任意恒大楼盘房屋的未付清尾款。

恒大会另行公布方案二和三的操作细则。

近期有市场传言称，恒大旗下到期的财富产品遭到了逾期无法兑付的问题。9月12日晚间，来自多地的数百名投资者前往中国恒大集团总部所在地深圳卓越后海中心，与杜亮对话。杜亮在现场承认，他确实在5月31日赎回恒大财富理财产品，提前兑付是因为家里有急事。

恒大集团董事局主席许家印9月10日在恒大财富专题会上称，要确保所有到期的财富产品尽早全部兑付，一分钱都不能少。