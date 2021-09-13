指控不实案苏嘉全胜诉四国民党员须登报道歉

台湾前总统府秘书长苏嘉全指国民党四名成员提出不实指控，举报他绕过外交部，与印度尼西亚高层会面谋私利。台湾法院今天（13日）裁定苏嘉全胜诉，四名被告须支付200万元（新台币，9万6900新元）的赔偿金，并登报道歉，但四人可提出上诉。

国民党籍台北市议员罗智强和游淑慧，连同国民党文传会主委王育敏和立委黄子哲，去年7月在记者会上出示一份驻印尼代表处的电文，指控时任总统府秘书长苏嘉全与他的侄子、立委苏震清2017年绕过外交部，利用中油、台糖、台盐及唐荣等国营企业，经人力仲介扬运集团安排，前往印尼会晤高层图谋个人私利。

电报内容称，苏震清于2017年8月初偕同中油、台糖、台盐及唐荣等国营事业主管出访印尼，拜会印尼副总统尤索夫卡拉，行程由人力仲介扬运集团董事长高寿涛安排，事先并未知会外交部及经济部，苏震清拒绝驻印尼代表处人员协助；9月，时任立法院长的苏嘉全偕苏震清一起访问印尼，苏嘉全办公室同样表明不需要驻代表处接送机、参与活动或提供协助。

台湾外交部当时对于国民党的举报说，苏嘉全和苏震清2017年没有出访印尼的纪录。

综合《联合报》《自由时报》和苹果新闻网报道，苏嘉全指四人的做法已损害到他的名誉。苏嘉全的代表律师许惠峰在开庭时辩称，王育敏等人拿外交部文件断章取义，误导社会大众。此外，黄子哲具有立委身份，相较于一般人更有管道和权力查证，但对方未经查证就擅自开记者会发表意见。

台北地方法院在判词中说，苏嘉全2016年和2019年两次前往印尼时，中油、台糖、台盐等国营事业主管并没有一起出访，再者苏震清也没有在2019年一起前往印尼。不过，王育敏等人未经查证，在记者会称“苏震清跟苏嘉全几乎年年都到印尼”、“苏震清跟苏嘉全却多次绕过外馆，直接带着国营企业访问印尼”，属于不实陈述。

法院也说，王育敏等人进而评论苏嘉全“介入国营企业到底有多深”“国营事业在中间人以及遂其个别私利的政客撑腰排除外馆”“国营事业已遭中间人控制企图以谋取个别私利”等说法，让大众误认为，苏嘉全利用立法院长职权和苏震清图谋国营事业的不法利益，侵害苏嘉全名誉。

法院要求四名被告在《自由时报》《联合报》和《中国时报》头版下方，刊登三天道歉声明。