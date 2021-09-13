下午察：台北驻美代表处更名背后的博弈

在中美领导人上周通电话隔天，英国《金融时报》发自华盛顿和台北的独家报道称，美国政府认真考虑将“驻美国台北经济文化代表处”更名为“台湾代表处”。

这是继立陶宛之后，有台湾非邦交国传出可能以台湾为名称呼代表处。美国考虑更名，远比立陶宛更具爆炸性，毕竟是举足轻重的大国。甚至，美欧是否在更名问题上形成纵向联动也引发遐想。

《金融时报》同篇报道还引述消息称，美台官员在离华盛顿不到一小时车程的马里兰州首府安纳波利斯市举行了面对面会谈，台湾代表团成员包括外长吴钊燮。

都坐下来谈了，上述细节更人觉得，更名一事非空穴来风。

是谁放风声？

据报道，台湾是在特朗普政府任期快结束时与美方讨论更名问题，但直到今年3月才向继任的拜登政府正式提出要求，可见这不是个新议题。

但消息为何在这个时候放出来？谁放出来的？背后是哪一方刻意操作？各式各样的揣测和推论都有。

是民进党刻意炒作“大内宣”，为执政加分？还是美国刻意跟中国玩“两手”策略，前一天才中美通电话90分钟，后一天就打出“台湾牌”？

有者认为是民进党放风声，并将“邻国论”“去蒋化”“台湾国庆日”等议题串联起来，判断这是民进党又一次的选举操作。

若是民进党刻意炒作，那这个课题就虚大于实，自嗨一阵后，很快就会在国际和台湾内部失去新闻效应。毕竟更名成不成，不是台北说了算，最终得看华盛顿准不准，北京容不容忍。



有者认为，有关商谈台湾驻美代表处更名的消息是民进党政府刻意放出并炒作内宣。图为台湾总统蔡英文9月9日赴宜兰主持塔江军舰成军典礼。（彭博社）

美国玩两手？

如果美国玩两手，那不让人意外，“台湾牌”长期以来就是美国遏制中国的工具之一。

深圳卫视直新闻特约评论员刘和平分析了几种可能，其中包括拜登政府玩弄唱红白脸的游戏，一边以通话的方式对中方示好，另一边在台湾问题上对中国示强，目的是逼迫中方在全球气候变暖等国际问题上跟美国合作。

再一个可能是白宫内部"挺台"势力私下操作，透过媒体对外放风，试图绑架拜登本人；或者是拜登安排官员放风声，其目的是要在习拜通电话之后，为避免反对力量说他向中方示弱，所以用台湾问题示强。

根据中国官媒新华社报道，拜登在与习近平通电话时表示，美方从无意改变一个中国政策。但值得注意的是，美国白宫发布的简短新闻稿中，完全没有触及一个中国或台湾问题的内容。



拜登（右）上周五（10日）与习近平通电话90分钟。（法新社）

美台在更名商谈的消息曝光后均不愿多说。美国国务院副发言人波特未正面回应，但重申美国对台湾的支持坚若磐石。

台湾驻美代表处仅表示近年来台美关系增长有目共睹，台湾与美方保持密切沟通，稳健深化台美双方在各领域的合作伙伴关系。

中国外交部发言人赵立坚今天（13日）在例行记者会上表明，中方已向美方提出严正交涉，美方应慎重处理涉台问题，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

他也呼吁美国停止任何形式的美台官方往来和提升实质关系，停止向台独分裂势力发出错误信号。

象征性改变vs触犯一中原则

官媒《环球时报》昨天发社评，远比中国官方的回应更凶、更带劲。

《环球时报》题为《美台敢“改名”，一定让他们付出沉重代价评论指》的社评指，美台如果做出更名，将意味着华盛顿基本放弃了一中政策，“构成围绕台湾问题的重大事变”。

社评把矛头指向美国，认为美国在试探中国底线。“美方清楚这件事情非同小可，他们现在处于放风、测试中国大陆反应的阶段。”

社评同时警告台湾，若冒进推动更名，后果很可能是一场战争。“如果民进党当局真敢冒引发战争的风险推动更名，刚从阿富汗败下阵来的美国也不怕卷入新的战争，那么中国大陆有什么好怕的？”

《联合报》引述上海台湾研究所常务副所长倪永杰称，更名将是地动山摇的事情，大陆肯定会有大动作反击，不但会召回大使，甚至关闭大使馆都有可能。。厦门大学台湾研究中心副主任唐永红认为，大陆除了在口头谴责之外，可能另在国际空间与台海的军事行动上惩罚台湾。

刘和平也分析称，假如将“驻美国台北经济文化代表处”更名为“台湾代表处”，这一机构的地方性、非政治性与非官方性质就完全变了，也意味着美台关系质变，而美台关系质变，必然会发引中美关系、两岸关系和台海局势出现地动山摇式的改变。

据金融时报报道，两名听取台湾代表处更名简报的美方人士表示，问题症结就在于，更名是否仅是一个象征性姿态，却会导致中国大陆与美台间关系恶化且无实质利益。

由此看来，关键在于台湾驻外机构使用“台湾”名称只是象征性改变，还是如北京所说的触犯一中原则底线？

从中国媒体和学者的发言判断，答案显然是后者，也因踩到北京红线并涉嫌触碰《反分裂国家法》，极可能引发一场军事行动。

华府智库“德国马歇尔基金会”台湾专家葛来仪认为，更名是象征性动作。她主张美台应将精力集中在强化台湾安全的有意义事情上面，而非做一些象征性的动作去刺激北京。

从台湾驻立陶宛代表处名称引发的争议看来，美国和欧盟似乎认为，“台湾代表处”的称呼仍在一中政策范畴内，或至少是处在可打擦边球的灰色地带。

欧盟对外事务部发言人马斯拉里表示，欧盟承认中华人民共和国代表中国政府，但同时欧盟也有兴趣与台湾进一步深化关系，因此欧盟在台北设有欧洲经贸办事处。马斯拉里说，欧盟不认为在台湾或是台湾前来欧洲设处违反欧盟一个中国政策。

美国务院发言人普莱斯表示，支持欧洲的伙伴和盟友与台湾发展互惠互利关系，并抵抗中华人民共和国的“胁迫行为”，又称每个国家都应在不受外部胁迫的情况下，“决定自身一中政策轮廓样貌”。

绿营要“台湾”、蓝营要“中华民国”

据澳大利亚广播公司中文网报道，台湾在72个国家设有110个涉外机构，其中57个国家与台湾没有邦交关系。台湾在没有建交的国家，一般以“台北经济文化办事处”的名义设立机构。

在台湾内部，绿营普遍对美台商讨“驻美台北经济文化代表处”更名为“台湾代表处”一事感到鼓舞。行政院长苏贞昌11日被问此事时说，“台湾人的代表处本来就叫台湾代表处”，这符合事实、方便辨识，也容易区隔。

不让绿营乘机加分，蓝营加码推高目标门槛。国民党党团认为推动“中华民国”与美国复交才是民进党政府该做的，台湾驻外机构更名的首选应是“中华民国”，但若此次更名背后动机是基于台独意识形态考量，则是极为不智与不负责。

蓝营民嘴赵少康说， 对台湾而言，最好的选择是美国和“中华民国”复交。（互联网）

民进党国际部主任、民进党立委罗致政则表示，代表处更名是要凸显代表台湾，并不牵涉变更“国名”，更名能够增加台湾的代表性。

淡江大学战略研究所副教授黄介正认为，美国政府一旦确定将代表处改名为台湾，势必影响两岸关系，而后果将由台湾军人及人民共同承担。

美台商讨台湾办事处更名一事势必牵动华盛顿、北京、台北之间的关系，戏码如何演变最终将取决于国际政治形势的变化。中国肯定要防的是，一旦始于立陶宛模式、美国接棒的更名行动止不住，产生更广泛的示范效应并引发更名潮，从象征意义上的变动，可能演变成实质现状改变。

据《金融时报》报道，台湾代表处更名一事不仅得到白宫国安委印太事务协调官坎贝尔力挺，国安会内部及国务院处理亚洲事务的官员也广泛支持，但目前拜登政府尚未拍板决定，仍需拜登签署行政命令。

在中美持续在多个领域博弈的当下，华盛顿估计不会贸然刺激北京，北京也不会让台湾更名实现。台北驻美代表处更名一事短期内相信难成，但这个议题也不会太快凉掉，甚至可能适时被抛出，作为搅动中美关系的筹码。