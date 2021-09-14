恒大需支付6.69亿美元债券利息

虽然中国恒大要到明年3月份才会遇到下一个债券到期洪峰，但它需要在今年年底前支付6.69亿美元（8.98亿新元）的票息。

据彭博社报道，汇总的数据显示，其中约6.15亿美元是恒大美元债券的票息。惠誉上周以“可能”违约的风险为由，把该公司的信用评级在垃圾级中进一步大幅下调，预警其无法兑付的可能性增大。

随着恒大未来的不确定性困扰投资者，该公司在岸和离岸债券价格剧烈震荡。其美元债上周上涨，因为中国金融监管部门据称已允许中国恒大与金融机构债权人就现有融资偿还期限重新进行谈判。

但由于交易员难以找到买家，该公司在岸债券价格暴跌导致了停牌。这些债券还在中国关键融资市场失去了质押品资格，而且只有机构投资者可以购买。

另外，恒大集团已聘请已财务顾问，并探索可行的解决方案以缓解当前的流动性问题。

该公司周二早间在港交所公告，已聘请华利安诺基(中国)有限公司及钟港资本有限公司为本集团联席财务顾问。此外，预计9月合约销售持续大幅下降，导致销售回款持续恶化，对现金流及流动性造成巨大压力。

公司并指出，出售本集团成员的权益尚未取得重大进展，出售本公司位于香港的办公大楼未按预期时间完成。此外，截至公告日集团的两家子公司未能按期履行为第三方发行理财产品提供的担保义务，相关金额约为人民币9.34亿元（1.94亿新元）。公司正在积极与发行人和投资人进行协商以期达成一致同意的还款安排。