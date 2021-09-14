北京环球影城中秋门票半小时内售罄

北京环球影城门票今天零点正式开售，根据中国订票平台“去哪儿”提供的数据显示，开售仅一秒，平台即售出首张门票，开售半小时内，平台上中秋期间门票“秒光”，无限次优速通也已售罄。与此同时，北京环球度假区附近酒店搜索量比前一时段增长超七倍。

根据北京日报客户端消息，北京环球度假区飞猪旗舰店开售半小时，北京环球影城指定单日门票即售出10万件，旗舰店的粉丝数比8月底宣布开园时增长150%。

“去哪儿”数据显示，截至目前，平台购票用户中，超过八成用户购买两张及以上门票，其中三成左右的用户还购买了儿童票，另有接近一成的用户购买两张及以上的儿童票。

官方App和微信小程序今天凌晨一度处于半“瘫痪”状态，多位网友表示，票价日历一直无法显示门票价格和售卖状况。

截至今早6时，中秋假期间的9月20日、21日门票显示“售罄”。优速通产品销售更是火热，9月20日至29日、10月1日至5日的“环球优速通”均售罄；9月20日至11月8日的“环球无限优速通”也显示售罄。

自8月30日宣布开园日期以来，北京环球度假区飞猪旗舰店的粉丝数已从16.5万增长至近40万，“北京环球度假区”连续两周位居飞猪App热搜榜第一名。因开园日正值中秋假期，前往北京出游的热度也持续攀升，近一周，中秋赴京机票预订量环比上周增长超200%。

飞猪表示，国内游客对于休闲文化旅游消费的需求日益增长，愿意为高品质文旅产品与服务买单。北京环球影城对年轻人、影迷、亲子等不同类型游客群体均有很高的吸引力，北京环球度假区的开园将为国内文旅市场注入新活力。