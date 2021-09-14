中国发改委要求煤炭中长期合同全覆盖

中国国家发改委官网9月13日通知，推动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖，确保发电供热用煤需要，守住民生用煤底线。

据《证券日报》报道，多位专家指出，中国国家发改委再次对煤炭供应提出增产保供的要求，引导增量部分保民生用煤，这将有效降低刚需对于煤炭价格的急剧波动影响，能够有效缓解未来煤炭价格大幅上涨所导致的“烧不起煤”的潜在问题，在一定程度上将抑制煤炭价格过快上涨，稳定煤价在合理范围内波动，预期“煤飞色舞”行情将进入尾声。

中国国家发改委通知要求，发电供热企业和煤炭企业在今年已签订中长期合同基础上，再签订一批中长期合同，将发电供热企业中长期合同占年度用煤量的比重提高到100%。

一德期货煤炭分析师曾翔告诉记者，政策导向是进一步发挥煤电长协作为动力煤压舱石的作用，针对重点的民生刚需环节进行全面保障，如果按照新的政策要求提升至100%全覆盖，在降低取暖季用煤成本的同时，将进一步满足煤电企业用煤需求。

曾翔指出，去年电力加供热的动力煤消耗量占整体消耗量的69%，而采暖季（2020年10月份至2021年3月份）电力加供热的动力煤消耗量占整体消耗量的72%，也就是七成左右，以目前的供应水平完全可以覆盖。

方正中期期货动力煤高级分析师胡彬告诉记者，今年以来，中国多地因供电紧张问题带来的企业停产时有发生，即将进入冬季供暖季，随着发电供热企业中长期合同占年度用煤量的比重提高到100%，表明国家对取暖煤供给的保障力度进一步加强。

9月13日，A股市场再度演绎“煤飞色舞”行情，煤炭、有色等周期板块表现强劲。根据东方财富Choice数据统计，截至9月13日收盘，申万二级煤炭指数涨幅为5.36%，有色金属指数涨幅为6.55%居首。在37只煤炭概念股中，有34只股价翻红，蓝焰控股、翼中能源、昊华能源、山煤国际、兖州煤业等触及涨停。

动力煤期货高开高走，主力合约2201报收于988元/吨，上涨21.8点，涨幅为2.26%，成交突破10万手，持仓9.4万手。

不过多位分析人士指出，虽然股期联动下，煤炭板块仍旧保持强势，但“煤飞色舞”行情已然进入尾声，中长期来看，煤炭价格上涨压力明显。

