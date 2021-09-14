阿里女员工案王某文妻子决定控告周某

阿里女员工案此前告一段落，涉事男领导王某文不予批捕，涉事济南华联商户代表张某被逮捕。王某文妻子昨晚再次发声，称委托了控告律师，开展控告周某的准备工作。

王某文妻子在微博中写道，“有大量证据表明，周某曾主动实施抚摸、亲吻等行为，涉嫌强制猥亵。周某以捏造的事实，作虚假告发，使王某文和张某受到刑事追究，涉嫌诬告陷害。 周某无事生非，大闹阿里食堂，后发文网络散布，利用公众对女性的同情心，造成公共秩序混乱，涉嫌寻衅滋事。 ”

王某文妻子说， 虽然王某文已经重获自由，但他因遭人构陷而蒙受的不白之冤，已经成为她和家人永远无法忘却的痛苦。

她还说，几位辩护律师已经完成了无罪辩护的目标，考虑到我们家庭已是千疮百孔，心理和经济都需要时间调整和恢复。但同时也认为，不能辜负在危难之时伸以援手的朋友们，以及在巨大的舆论压力下做出了不予批捕、秉公执法的检察官，还有在网络上声援我们的那些善良理智、素未谋面的陌生人。

王某文妻子还提到，前晚另一位当事人张某妻子的发文中提及周某当晚两次主动联系张某去酒店的行为，指出自己家庭并不是唯一的受害者。倘若周某不受到应有的惩罚，类似行为再次上演。

她称自己不仅是含冤丈夫王某文的妻子，更是一名坚信法律面前人人平等，相信法律会保护真正受害者、制裁施暴者的公民。决定与丈夫一起诉诸法律捍卫我们的权利，准备就周某涉嫌违法犯罪的行为进行控告。

王某文妻子强调，周某不是“不完美”的受害者，而是利用网友同情，罔顾社会道德，漠视他人权利，毫无是非观的涉嫌违法犯罪者。