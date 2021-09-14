张亚中遭送考纪会 引朱立伦江启臣隔空开战

（综合讯）预定于9月25日举行的国民党主席选举，选情进入白热化，国民党内部的嫌隙也公开化。高调支持“两岸一中”、近期声量大涨的张亚中昨天因攻击朱立伦的言论被送国民党考纪会，让舆论对国民党高层以行政手段打压特定候选人而哗然，朱立伦在其中的角色也被质疑。

朱立伦昨天在面簿上，表示自己对党中央的决议也“深感错愕”，并将焦点转移到江启臣，而江启臣也立即回应，软回击。

朱立伦昨天在面簿发出三点声明，表达对选监小组决议结果的错愕，并声称对自己的“人身攻击案”概括承受，希望考纪会不要裁罚张亚中，还点名请“党主席江启臣及党中央收回成命”。



朱立伦昨天在面簿上将焦点转移到江启臣，江启臣随后在朱立伦面簿留言下回应，软回击。（朱立伦面簿截图）

江启臣立即在朱立伦面簿留言下回应，称自己也对张亚中被移送考纪会表达“深感诧异”，但自己已在8月17日请假参选党主席，目前党务不是他的职务，选务更无权过问。江启臣又解释，代表他出席监选会的陈明义因会议临时召开不克出席，倒是点名代表朱立伦出席的姚江临有亲自出席。江启臣对朱立伦留言：“会议情形，姚前常委一定清楚，望您详查。”

国民党内讧再次公开化，让人大摇其头。另一方面，这起风波焦点人物张亚中本人，也因“本票当支票”的行为而形象扣分，并且引发与他理念一致的前主席洪秀柱，质疑他“说谎”。