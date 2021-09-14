中纪委：整顿饭圈非整顿粉丝 是背后产业链

中共纪委在官网刊发中国影协理论评论委员会会长、北京大学新闻与传播学院院长陆绍阳的文章指出，整顿饭圈并不是整顿粉丝，而是背后的产业链。

文章指出，近来娱乐圈、“饭圈”乱象频发，不仅对青少年群体造成了不良影响，更严重冲击社会主流价值观。“饭圈”是流量明星和粉丝组成的一个畸形生态圈，有些流量明星不断挑战伦理道德底线，甚至法律底线，造成了恶劣的社会影响。“饭圈”乱象的治理成为一个紧迫问题。

纪委指出，“饭圈”已经高度组织化。围绕“饭圈”已经构建起一条产业链。过去粉丝的追星活动更多是个人行为，但网络的兴起给粉丝的组织带来了极大的便利，可以轻而易举地完成内部的科层化设置、专业化管理。流量为王的时代，粉丝以为是在表达自己的喜爱、寄托甚至信仰，却不曾想到，已经在流量的漩涡中，不知不觉沦为了一颗一颗的棋子，被幕后的资本力量所利用和操纵、异化，在一种法不责众的心理支配下，做出宣泄原始本能冲动的行为。

文章强调，整顿“饭圈”，并不是整顿粉丝，而是“饭圈”背后的产业链，明星要自律，平台要尽职，粉丝要理性，社会要参与，法律要出手。某些现象的出现只不过是大江东流时夹带着的泥沙，但如果不加以纠正，就会使负面的声音掩盖真正的“好声音”，带坏社会风气。