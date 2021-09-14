逾百名斯坦福学者联名要求停止“中国行动计划”

美国斯坦福大学177名学者、教授联名向美国司法部发出公开信，要求停止在美国大学内搜查中国间谍。他们认为，这项在特朗普任期内推出的“中国行动计划”(China Initiative)恐吓了一些科学家，并引发了人们对种族身份背景的担忧。

根据路透社报道，2018年末推出的“中国行动计划”旨在防止美国科技被中国盗窃，但斯坦福学者们表示，该计划已经“明显偏离其声称的使命”。

公开信指出，“中国行动计划”导致针对学术界研究人员的调查和起诉明显增加，但其中大多数案件与知识产权盗窃或科学、经济间谍活动无关。这些调查不成比例地针对华裔研究人员，由此造成的寒蝉效应使得许多学者不愿来美或留在美国。

学者们认为，“这损害了美国的研究和技术竞争力，助长了偏见，进而引发了对种族定性的担忧。”

美国司法部发言人霍恩巴克(Wyn Hornbuckle)针对这一指责回应称，美国政府“致力于打击（中国）政府破坏美国国家安全和损害美国经济的非法行为”。但他承认针对亚裔美国人的仇恨犯罪的威胁正在增加，“我们认真对待对歧视问题的担忧”。

司法部公布了至少27件与“中国行动计划”相关的案例细节。这些案件有些涉案人员已被定罪，有些案件已经销案，还有的案件仍在审理过程中。

被指控的学者中不乏麻省理工学院和哈佛大学的教授，以及作为访问学者赴美的中国科学家。

上周，美国地方法院宣判美国田纳西大学诺克斯维尔分校华人教授胡安明无罪。法官指出，检察官没有提供任何证据证明胡安明有意欺骗提供资金的美国国家航空航天局。 该案件此前也被美国司法部列入“中国行动计划”。

斯坦福大学公开信的召集人、斯坦福大学自然科学院高级副院长迈克尔逊（Peter Michelson）说：“大多数情况下，联邦调查局通过调查和审讯都只是为了吓唬人。 ”

另一位组织者、斯坦福大学物理学家基弗森（Steven Kivelson）说，他之所以参与联名，是因为他看到他的华裔同事因为“中国行动计划”而遭受恶劣环境的折磨。

美国前能源部长、诺贝尔学奖获得者、斯坦福大学物理学教授朱棣文则说，“中国行动计划”不但无助于保障美国在技术和科学方面的优势，反而有可能损害美国在科学方面的领先地位。他说：“我们争取了半个世纪的人才流入，现在真的就不要了吗？”

