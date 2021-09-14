美国安顾问与立陶宛总理通话 应对中国压力

美国国安顾问沙利文周一（13日）与立陶宛总理希莫尼特通话时，重申美国对立陶宛的有力支持，因后者面临着来自中国的胁迫企图。

台湾今年7月宣布将在立陶宛设立“驻立陶宛台湾代表处”，是台湾在中国大陆邦交国设立的第一个以“台湾”为名称的代表处。此举引起了北京的强烈反弹，在上个月召回驻立陶宛大使，立陶宛也在9月召回了驻华大使。

白宫周一发表声明说，沙利文与希莫尼特通话，“肯定了我们双边关系的力量”。

声明说，他们讨论了深化经济、外交和国防合作的努力，沙利文重申美国对立陶宛的有力支持，因为立陶宛面临着来自中国的胁迫企图（attempted coercion）。

沙利文也向希莫尼特表示，美国感谢立陶宛在支持民主与人权上采取谨守原则的外交政策，包含在白俄罗斯。

此前，美国副国务卿谢尔曼、国务卿布林肯曾分别在8月13日及8月21日致电立陶宛外交部长兰茨伯格斯。

据美国国务院官网发出的声明，布林肯与兰茨伯格斯通电话时，重申双边关系的强度和广度。布林肯强调，面对中国的胁迫行为（coercive behavior），美国对北约盟国和欧盟伙伴立陶宛的支持将如钢铁般坚定（ironclad）。

据路透社报道，立陶宛外交部官网声明，布林肯和兰茨伯格斯同意“中国对立陶宛的单方面攻击性行为和政治压力”是完全不能被接受。不过，声明没有提及任何双边行动的具体细节。

