中国雷霆监管之下 多家巨头市值蒸发数千亿美元

中国的监管打击已经使从科技到教育再到房地产的各个领域阴云笼罩，导致一些最大公司的市值蒸发了数千亿美元，让投资者对下一个可能的目标保持警惕。

据路透社统整，以下是迄今为止受到影响的一些大公司：

1. 阿里巴巴

这家中国最大电子商务公司的困境始于2020年底，当时中国突然暂停了其金融关联公司蚂蚁集团创纪录的370亿美元上市交易，后来又对阿里巴巴滥用其市场支配地位罚款27.5亿美元。

该公司的美国上市股票自10月下旬以来市值减少了4000多亿美元。路透社指出，当时其创始人马云发表讲话，抨击中国的监管体系，这被广泛认为是随后政府打压举措的导火索。

阿里巴巴庞大的商业帝国继续面临来自监管机构的压力，涉及的问题包括算法的使用、消费者隐私和劳动者保护。

2. 腾讯控股

中国最大的游戏和社交媒体公司腾讯控股自2月中旬股价达到历史最高点以来，市值已蒸发超过2.7万亿港元（3471.3亿美元）。

该公司因未向反垄断监管机构报告过去的交易而被罚款，其53亿美元合并中国前两大电子游戏流媒体网站的计划被叫停，并被禁止签订独家音乐版权协议。

腾讯也受到了中国打击未成年人游戏成瘾的最新举措的影响。中国当局8月出台规定要求18岁以下的青少年每周玩电子游戏不得超过3小时。

3. 滴滴出行

中国最大的叫车公司滴滴出行6月在纽约首次公开发行（IPO）仅几天后，成为中国当局网络安全调查的目标，当局下令将其应用程序从中国的应用程序商店中下架，并禁止其注册新用户。

自6月30日的IPO募集到44亿美元以来，滴滴市值已经损失了约370亿美元，为其价值的逾40%。

滴滴还因为对司机的抽成过高而受到中国官媒的批评。路透社此前报道，有消息人士称，滴滴出行正在与国有信息安全公司卫士通（Westone）就处理其数据管理和监督其活动进行磋商，做为其努力消除中国监管当局疑虑努力的一部分。

4. 美团

这家外卖平台在4月成为反垄断调查的对象，一个月后其股票遭到了抛售，之前公司创始人兼首席执行官王兴在社交媒体上贴了一首古诗，被一些人认为是在批评中国政府。

美团还因为其它一些问题受到批评，包括压榨送餐员和侵犯消费者权益等。自2月股价触及纪录高位以来，该公司市值已经跌去逾1.2万亿港元（1542.8亿美元）。

5. 新东方教育科技集团

这家中国最大的民营教育服务机构自7月以来，其在美国上市的股票市值减少74亿美元，中国政府在7月发布新规，禁止提供以营利为目的周末及假日校外培训课程。

政府希望缓解在校生的压力，并减轻父母的成本负担，育儿成本也是导致中国出生率下降的原因之一，但分析专家警告说，新规定有可能摧毁中国的民营教育培训产业。

新东方及其它机构此后一直在努力推广替代课程，如戏剧，甚至是家长培训。