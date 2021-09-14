邓炳强：或引例冻结支联会资产

香港保安局拟将支联会从公司登记册中剔除，保安局局长邓炳强表示，已就支联会的其他资产进行研究，有需要时将引用法例冻结。他还点名批评香港记者协会渗透校园，指任何组织或团体有违反《香港国安法》等法例，都要负上责任。

根据《星岛日报》报道，邓炳强接受访问时表示，支联会下周五（24日）或之前可作出书面申述，检视抗辩理由后，会撰写报告提交行政长官及行会，决定是否剔除支联会的公司注册。他指出，若支联会在限期前放弃抗辩，程序上会更加快，并称已就支联会的其他资产进行研究，有需要时将引用法例冻结。

邓炳强批评支联会表态拒交资料，是“对法治的不尊重。他还透露，“612人道支援基金”及真普联已应警方国安处要求提交资料，有关方面正研究跟进行动。

另外，邓炳强点名批评记协倡议所谓的“人人是记者”，有违专业道德。邓质疑该组织渗透校园，拉拢学生记者入会。他已留意到记协执委会只集中几间媒体及背靠大量学生会员的情况，质疑该会的代表性及专业性。

他指出，有或未受过训练的13岁学生亦是“记者”，执行委员会集中于某几个媒体，令人质疑记协的代表性。他说，任何组织或团体有违反法例，包括《国安法》，都要负上责任，期望下个立法会期内可完成基本法23条立法工作，届时会咨询公众。

