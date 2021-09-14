与郭文贵有关三媒体公司将支付5.39亿美元和解SEC诉讼

三家与逃亡美国的中国富商郭文贵有关的媒体公司同意支付5.39亿美元（约7.23亿新元），以和解监管部门对他们在向5000多名投资者筹集资金时违反了投资者保护法的指控。

据《华尔街日报》报道，美国证券交易委员会（SEC）表示，这份协议就该机构去年启动的一项调查达成了和解，该调查涉及相关股票和数字资产的销售是否符合小投资者保护规定。根据筹款文件，这些公司表示资金将用于建立一个新闻和社交媒体平台，且该平台将是“中国和西方世界之间唯一不受审查的独立桥梁”。

这三家企业——GTV Media Group Inc.、Saraca Media Group Inc.和Voice of Guo Media Inc.在未承认或否认不当行为的情况下与SEC的调查达成了和解。SEC说，和解款项包括向投资者偿还4.8亿多美元，并支付3500万美元的罚款。

《华尔街日报》称，一年多来，这些公司的投资者抱怨说他们的钱拿不出来。此后，郭文贵的支持者开始出现在一些猛烈抨击他的批评者家门前，其中包括一个一直与执法部门合作的人，问题随之升级。

相关罚款总额也让该案成为SEC本财政年度（9月底结束）最大的执法案件之一。根据和解协议，这些公司要在网站上发布这一监管案件的通知，并在两周内偿还筹款所得。SEC通常会设立所谓的“公平基金”，由该基金管理人将资金分配返还给受害者。

SEC纽约地区办事处主管Richard Best表示：“SEC今日下令采取的补救措施，包括公平的资金分配，将为受到这些非法发行影响的投资者提供有力帮助。”

GTV和Saraca还和解了纽约州检察长办公室对二者筹款活动的调查。纽约州官员说，这两家公司发售股份之前没有注册为证券交易商。纽约州对GTV和Saraca处以4.79亿美元的罚款，这两家公司向SEC支付的款项将可抵消这些罚款。

《华尔街日报》去年首次报道了SEC对与郭文贵有关联的公司进行调查的许多细节。SEC当时表示，其调查正在进行中，这是一个信号，表明监管机构可能正式指控一些个人的不当行为。

GTV和Saraca在一份声明中称，很高兴达成这一解决方案，该方案会实现将资金返还给支持者的目标，自这些监管活动开始以来两家公司一直抱持这一目标。

郭文贵在社交媒体上表示，他接受SEC的处罚。

SEC在一份和解命令中说，GTV和Saraca从个人投资者手中筹集了部分资金，这些投资者不符合这笔交易的财富和收入要求。根据美国法律，从这类财富和收入规模较小的投资者手中筹资的公司必须向SEC提交财务披露文件，并公开提供信息。

SEC称，郭文贵向许多财富和收入规模较小的投资者筹资，这些人相信了这些交易，其中一些人的投资额不超过100美元。

SEC称，GTV和Saraca将所筹集资金中的约1亿美元转移到了一只对冲基金，该基金使用了约3000万美元来交易现汇和衍生品。SEC称，截至7月底，该基金已遭受约2900万美元的投资损失。

这些公司还通过发售所谓的G-Coin和G-Dollar来筹集资金，它们在YouTube、Twitter和其他一些社交媒体网站上进行销售。这几家公司称，这些数字代币可以用来购买它们计划打造的媒体平台上的商品和服务。据监管机构称，这几家公司并未开发过或发行过它们所销售的数字代币。

