消息：大众汽车加强对在华合资企业掌控 中国合作方震惊

路透社引述消息人士称，德国大众汽车正在谈判加强对中国一家其持有多数股权的合资企业的控制，这引发了该公司与其他中国合作伙伴之间的紧张关系，后者担心自己可能被排挤。

在中国放松禁止外资持有本地车企控股权的规定之后，大众汽车2020年获得与中国江淮汽车合资企业的75%控股权。

三位消息人士说，大众汽车去年获得江淮汽车在合肥一家工厂的控制权，目前它正就收购另一家工厂进行谈判，作为向电动汽车领域大幅扩张行动的一部分。

大众汽车、中国公司和合资公司的消息人士对路透社说，这让大众汽车的其他中国合作伙伴--上汽集团和中国第一汽车集团感到震惊，他们希望大众汽车向自己的合资公司投入更多车型。

路透社指出，这样做风险很高。强化其控股业务意味着大众汽车不必与国有合作伙伴分享如此多的利润，并且可以加速其电动汽车的发展，而无需在世界最大的汽车市场上进行过多的合作谈判。

但大众汽车不能承担走错一步的后果，因为它现在有40%的销售和一半的利润来自中国——主要是通过与上汽集团和一汽集团的合资企业。

根据大众汽车消息人士和路透社看到的一份备忘录，大众汽车正计划将数百名在北京的员工迁往合肥，这反映出其雄心。合肥工厂周围正在建立啤酒花园，以便为员工营造德国氛围。

江淮汽车董事长项兴初去年表示，预计合资企业在2025年将生产20至25万辆汽车，2029年将生产35至40万辆。

大众汽车对路透社表示，这个组合不会与其他在华合资企业直接竞争，而是互补。

“这是一项长期投资战略决策，我们预计到2030年中国新能源汽车市场总量将增长到约3000万辆”，大众汽车表示。当中包括超过1200万辆的新能源车，远高于去年的140万辆左右。

大众在与上汽的合资各持股50%，而在与一汽的合资则持有40%的股份。

另据两名消息人士称，大众汽车也在考虑在中国生产轻型卡车，可能在改造后的江淮卡车工厂生产。

